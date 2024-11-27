德製防空洞指南 手機App快速定位

與俄緊張 鼓勵民眾改裝地庫建避難所

內政部發言人在記者會上表示，這份防空洞清單將包括地下鐵路站和停車場，還有國營建築和私人物業。當局計劃建立一個數碼目錄，以便公眾通過即將推出的手機應用程式快速找到最接近的防空洞和緊急庇護所位置。發言人又表示，將鼓勵民眾在家中建立具保護性的避難所，例如改裝地庫和車庫。

發言人表示，高層官員在今年6月舉行的會議上就今次計劃的重點達成一致，目前有一個專門小組正研究細節。發言人拒絕透露當局的具體時間表，強調這是「大型項目」，涉及民防和災難援助辦公室等其他部門，需要「一些時間」完成。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，外界對莫斯科可能將其他北約成員國作為目標的擔憂加劇。德國情報首長上月曾警告，俄羅斯很可能在2030年前具備對北約發動攻擊的能力。俄羅斯總統普京上周警告稱，烏克蘭衝突已具有「全球」戰爭的特徵，並威脅可能會對西方國家發動攻擊。

擁有8300萬人口的德國，全國目前有579個防空洞，大多數建於第二次世界大戰和冷戰時期，能夠容納48萬人，而之前有約2000個防空洞。德國的民防組織一直呼籲加快擴建避難所，包括建設可在短時間內容納多達5000人的設施。

（法新社/路透社）