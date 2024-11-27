以憂兵疲需徵召預備役 伊朗盼歇息重建真主黨

以方擔心美讓安理會通過懲罰決議

《以色列時報》引述以國官員稱，以色列接受停火別無選擇，部分原因是擔心拜登政府結束任期前在聯合國安理會透過決議懲罰以色列，且以色列還未收到美國供應的部分裝備支援，包括134部D9推土機，報道稱，以方還在等待美國國務院的出口許可。內塔尼亞胡非官方顧問、退役准將埃塔姆（Effi Eitam）也稱，拜登政府實際上對以色列實施了部分武器禁運，還考慮不否決聯合國安全會反以色列的決議，因此以色列需要減少戰爭的風險，避免與即將卸任的拜登發生不必要的衝突，並等待特朗普明年上任。

以色列《國土報》指出，儘管內塔尼亞胡與軍方高層在許多問題上意見相左，但雙方均有意與真主黨達成停火協議，因軍方擔心經過如此長時間戰爭後，常規軍和後備軍都筋疲力竭。內塔尼亞胡也在執政聯盟中極端正統派政黨施壓下，有意通過立法讓極端正統派猶太教徒毋須服兵役。如果戰事持續，軍方可能需徵召更多預備役，這樣一來，立法豁免極端正統教徒服兵役的不公平做法會受爭議，很可能掀反政府示威，反之若北部戰火停止，能讓軍方將部分常規部隊調往南部繼續與哈馬斯長期對戰。

以國防部高級官員稱，以黎一旦停火短期內可能不再爆發戰爭，他們認為真主黨和伊朗將利用未來幾年重建遭重挫的真主黨軍事能力。

西方憂戰火擴至敘利亞伊拉克

以色列與真主黨停火，可望大幅緩和區內緊張局勢，降低以伊直接開戰憂慮。美聯社引述外交官稱，外界擔心若以黎不停火，戰事會進一步擴至敘利亞和伊拉克，因以色列一直試圖切斷伊朗及其代理人經敘利亞和伊拉克運送武器到黎巴嫩給真主黨。以軍已不時空襲敘利亞境內與伊朗有聯繫組織，並威脅攻擊伊拉克。聯合國敘利亞問題特使佩德森周日表示，結束黎巴嫩和加沙戰爭，對避免敘利亞被進一步拖入戰爭「極為關鍵 」。

（國土報/以色列時報）