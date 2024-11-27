美黎官員：以黎達停火協議 以安全內閣料拍板 美法等5國組委員會監督執行

以軍60天內撤出黎南

美國高官周一向新聞網站Axios表示，以黎已經同意停火協議的條款。白宮國家安全委員會發言人柯比也稱，非常接近達成協議。黎巴嫩國會副議長薩阿卜向路透社表示，除非以色列總理內塔尼亞胡改變主意，否則實施美國建議的停火協議已無重大障礙。他表示，停火協議將要求以軍在60天內撤出黎巴嫩南部，黎巴嫩政府軍將部署至邊境地區，而由誰監督停火執行的分歧已在過去24小時解決，各方同意成立一個由美、法等5國組成的委員會監察落實停火。路透社引述以色列一名高官表示，周二的內閣會議將通過該協議文本。

以黎政府尚未公布停火協議具體內容，但根據以色列傳媒報道，停火初步維持兩個月，其間以軍須撤出黎巴嫩，真主黨撤離以黎邊境，移到利塔尼河（Litani River）以北，黎巴嫩千計政府軍將部署到黎南，並與已在當地的聯合國維和部隊合作，確保真主黨一直留在利塔尼河以北。黎巴嫩已承諾監督國內所有武器採購和生產，確保沒有任何武器落入真主黨手中。以官員表示，以方要求提供進一步保證真主黨移走邊境地區的武器。

美保證以有權就黎「直接威脅」採行動

談判其中一個焦點是以色列要求一旦他們認為真主黨違反停火協議，以軍有權向真主黨採取軍事行動，但黎巴嫩官員表示，有關條款將侵犯黎國的主權。不過以色列傳媒報道，在停火協議下，美國會向以色列發信，保證以色列有權在看到來自黎巴嫩的「直接威脅」時採取行動。

另一爭抝點是由誰監督停火協議的執行，以色列一直反對讓法國參與協議或成為監督該協議的國際委員會成員，因隨着加沙戰爭惡化，法國總統馬克龍多次呼籲向以色列實施武器禁運，令以國不滿。以媒報道，美國中東問題調解人霍克斯坦（Amos Hochstein）明確告知以色列，若法國不是監督委員會的成員，協議就不會達成，加上法國上周五僅表示注意到國際刑事法院（ICC）向內塔尼亞胡發拘捕令，並未承諾一定會拘捕他後，以色列終願意接受法國加入監督委員會。這個由美國任主席的委員會如何有效監督停火協議的執行仍未清楚，2006年聯合國安理會為通過第1701號決議旨在結束以黎衝突，但真主黨從未離開黎南，黎巴嫩則指控以色列經常侵犯其領空。

停戰在即 以色列真主黨仍持續交火

《紐約時報》報道，兩名伊朗革命衛隊成員表示，伊朗周一收到停火在即的通知，顯示真主黨準備接受停火協議。

縱使停戰在望，但以色列和真主黨直至周一仍持續交火。以色列極右國家安全部長本格維爾表明反對停火，認為是重大錯誤，但沒威脅要退出政府。有以色列官員強調，以方接受停火協議並不代表結束對真主黨的戰爭，「我們不知道停火將持續多久，可能是一個月，可能是一年」。

（紐約時報/以色列時報/Axios）