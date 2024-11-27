特朗普圖推翻大選密件門兩案撤控

史密斯（Jack Smith）表示，司法部長期政策認為對在任總統提出刑事起訴並不合憲政策，故此在特朗普就任前提出撤回檢控。他強調，政府對於被告是否有罪的立場沒變，只是基於目前情况作此決定。他同時要求法官以「無損權利」（without prejudice）的方式撤銷，意味將來特朗普卸任後，仍可能被重新提出起訴。負責審理意圖推翻大選結果案的法官丘特坎（Tanya Chutkan）同意史密斯的建議。

特朗普斥指控空洞「無法無天」

在不當處理機密文件一案，史密斯亦稱會放棄此前向佛州第11巡迴上訴法院提出的上訴，但會繼續檢控同案兩名被告，即特朗普的兩名員工。法院尚未同意史密斯的要求，但一般預計會批准。

特朗普在其社交平台發文回應稱，這些針對他的指控都是空洞且「無法無天」，根本從來就不應提出。特朗普發言人史蒂文‧張（Steven Cheung）則形容這是法治重大勝利。

（CNN/法新社/路透社）