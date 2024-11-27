明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

特朗普圖推翻大選密件門兩案撤控

【明報專訊】美國特別檢察官史密斯周一（25日）向司法部提出撤回針對總統當選人特朗普的兩宗訴訟，包括企圖推翻2020年大選結果及不當處理機密文件案，獲法官接納。

史密斯（Jack Smith）表示，司法部長期政策認為對在任總統提出刑事起訴並不合憲政策，故此在特朗普就任前提出撤回檢控。他強調，政府對於被告是否有罪的立場沒變，只是基於目前情况作此決定。他同時要求法官以「無損權利」（without prejudice）的方式撤銷，意味將來特朗普卸任後，仍可能被重新提出起訴。負責審理意圖推翻大選結果案的法官丘特坎（Tanya Chutkan）同意史密斯的建議。

特朗普斥指控空洞「無法無天」

在不當處理機密文件一案，史密斯亦稱會放棄此前向佛州第11巡迴上訴法院提出的上訴，但會繼續檢控同案兩名被告，即特朗普的兩名員工。法院尚未同意史密斯的要求，但一般預計會批准。

特朗普在其社交平台發文回應稱，這些針對他的指控都是空洞且「無法無天」，根本從來就不應提出。特朗普發言人史蒂文‧張（Steven Cheung）則形容這是法治重大勝利。

（CNN/法新社/路透社）

相關字詞﹕史密斯（Jack Smith） 特朗普官司 特朗普 2024美國總統大選 美國

上 / 下一篇新聞