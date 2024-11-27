巴基斯坦萬人促放前總理 警施催淚氣橡膠彈驅散 當局警告宵禁

伊斯蘭堡市政府上周宣布禁止公眾集會兩個月，但伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動（PTI）仍發動示威，車隊近日從其在西北部開伯爾-普什圖省和人口最多的旁遮普省的根據地向伊斯蘭堡進發，他們打算前往「紅區」並長期「佔領」巴基斯坦政治抗議象徵地點D-Chowk廣場。

72歲的伊姆蘭汗曾於2018年至2022年任總理，後來與掌握實權的軍方關係破裂，被國會通過不信任動議罷免。自去年8月起，伊姆蘭汗因腐敗和煽動針對巴基斯坦軍隊的暴力等數十項指控而一直被監禁至今。PTI則被取消今年2月國會大選參選資格。

今次抗議活動是自伊姆蘭汗被監禁以來在首都舉行的最大規模示威。PTI的主要訴求是釋放伊姆蘭汗、調查2月選舉涉嫌舞弊，以及撤回一條賦予政府對法院更多控制權的憲法修正案。

伊斯蘭堡進入封鎖狀態 警員被殺

自上周六晚起，伊斯蘭堡已進入封鎖狀態，上網服務時斷時續，伊斯蘭堡學校和大學也於周一和周二被下令關閉，超過兩萬警察在街上巡邏，當中許多人手持防暴盾牌和警棍。政府周一稱，一名警員在示威者周日向伊斯蘭堡進發時被殺，另有9人重傷。

法新社記者稱，超過1萬手持棍棒和彈弓示威者，周二在離目標10公里和3公里處與警衝突。路透社引述目擊者稱部分示威者沿途縱火，數百人成功抵達D-Chowk廣場。警方先後施放催淚彈和發射橡膠子彈試圖驅散群眾。

總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）形容示威是「邪惡的政治陰謀」。他在聲明中說：「這些擾亂分子尋求的不是革命而是流血……這不是和平抗議，而是極端主義。」內政部長納克維（Mohsin Naqvi）說，參加遊行的「惡棍」在前進時於一條高速公路殺死4名準軍事部隊游騎兵成員。內政部表示，已部署軍隊加強保護紅區，並調派準軍事部隊阻止示威者前進，如情况惡化有可能會實施宵禁。

巴基斯坦人權委員會說：「封鎖首都、關閉旁遮普和開伯爾-普什圖省高速公路和幹道，實際上懲罰普通人民。」美國國務院呼籲示威者避免暴力，同時敦促當局「尊重人權和基本自由，並確保遵守巴基斯坦法律和憲法，以維護法律與秩序」。

（法新社/路透社）