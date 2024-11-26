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油國油企反對減產 塑膠公約協議拉鋸

【明報專訊】《全球塑膠公約》昨（25日）展開最後一輪談判，惟在達成具約束力協議上受阻，深受塑膠污染影響的國家推動減少製造和使用塑膠，但產油國和化石燃料公司主張聚焦應對塑膠污染。目前全球塑膠產量較24年前大增一倍，專家指若不減少塑膠製造和使用，10年內全球將無法處理塑膠垃圾。

全球產量廿年增一倍

談判昨起至下周日在韓國釜山舉行，以挪威和盧旺達為首60多國組成的「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition），尋求就塑膠整個生命周期採取應對措施，主張大減塑膠生產。據經合組織統計，2019年全球塑膠產量約4.6億噸，較2000年增一倍，預計到2060年或以前塑膠產量、使用和垃圾將各再增加兩倍。塑膠除了造成環境和生態污染，生產過程會排放溫室氣體，加劇全球暖化。近年研究顯示微塑膠為人類健康帶來風險。

目前塑膠產品主要由化石燃料製成。沙特阿拉伯、俄羅斯和伊朗等化石燃料大國組成的「志同道合」集團反對減少塑膠製造，力倡通過廢物管理來解決污染危機。化學業界也反對限制塑膠生產，支持聚焦重用和循環再造。

挪威國際發展大臣特文萊納姆稱，「雄心壯志聯盟」不尋求在今輪談判達成「完美條約」，但期望能為以後改進留有空間。塑膠及化石燃料生產大國的美國此前暗示會支持削減塑膠產量，外界觀望特朗普上台後會否推翻該立場。

（衛報/路透社）

相關字詞﹕全球塑膠公約 塑膠污染

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