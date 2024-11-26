報復貝魯特捱炸 真主黨射250火箭襲以 美媒：以黎或周內達停火協議

兩軍事設施損毁

特拉維夫等以色列大部分地區周日都響起空襲警報。以軍指真主黨發射約250支火箭，部分被攔截，但有社區被擊中而房屋起火，部分火箭也落在特拉維夫附近的佩塔提克瓦及北部地區如海法及納哈里亞等。半島電視台報道，火箭攻擊造成廣泛損毁，包括以方兩個軍事設施，有汽車起火及建築物嚴重損毁。

真主黨表示，周日向以色列發射多輪炮擊，其中向特拉維夫兩個軍事設施及附近地區發射精準導彈，回應以色列上周六攻擊貝魯特。以色列國防部官員稱，當天空襲旨在暗殺真主黨新任最高軍事指揮官海德爾，但未成功。

拜登政府中東問題調解人霍克斯坦上周出訪貝魯特，稱以色列與真主黨的停火談判取得進展。美國網媒Axios周一引述以色列官員稱，總理內塔尼亞胡周日與多名高官開會，決定推動停火協議，可能本周內有宣布；另一與會官員形容目前談判方向「正面」，但仍有幾個問題未解決。兩名美國官員也指雙方接近達成協議。報道指停火協議草案包括以軍在60日過渡期內撤出黎南，黎巴嫩政府軍部署在邊境區，真主黨則將重型武器移至利塔尼河以北，其間由美國領導的監督委員會將負責監督停火執行情况及處理違規行為。

以總理盼避予妥協觀感

以色列公共廣播公司報道，以方原則上已同意由美方支持的停火協議，內塔尼亞胡正研究如何對外公布，避免予人向真主黨妥協的印象。真主黨新任領袖卡西姆上周表示已審閱停戰提案並作回覆，現輪到以方作決定。

（紐約時報/以色列時報/Axios）