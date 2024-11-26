日本內望：石破茂的外交觸礁／文：張望

早在今年1月，自民黨要員和外務省官員就在為可能出現的「特朗普2.0」做準備。11月初，特朗普贏得美國總統選舉，但日本政局風雲變色。面對2025年美國即將誕生的新政府，東京心中無底。

前首相安倍晉三在任期間，和特朗普之間通過互贈高爾夫用品開啟了兩人之間的「偉大友誼」。按照2023年出版的《安倍晉三回憶錄》記載，安倍和特朗普在電話會談中經常聊到高爾夫，並自2017年2月首次會面後共同打了5次高爾夫。可以看出，安倍通過投特朗普之所好，意圖盡量減低「美國優先主義」對於當時日本的衝擊。

和安倍不同，石破似乎是一個不擅於外交的首相。早在2018年宣布參加自民黨總裁選舉的記者會上，石破被問及是否願意像安倍那樣與特朗普一起打高爾夫，他沒有明確表態，而是強調「不是通過奉承或者恭維，而是讓對方相信我們帶着不退縮的決心為國家利益而努力，這才是最重要的」。在2020年9月參加自民黨總裁選舉時，他再次被問到類似的問題。他回答說：「在有限的時間內，必須全力闡述本國國家利益的主張，只有這樣才能贏得（特朗普的）信任。」石破茂的這番話，和安倍的外交哲學完全不同。

石破內政虛弱 恐不被特朗普重視

10月底，日本舉行眾議院大選，執政自民黨失去了國會中的過半數議席。11月11日，在特別國會上石破再次當選日本首相，但國會過半議席被在野黨佔據，是30年來少見的自民黨弱勢首相。

有消息指出，特朗普陣營可能非常清楚日本的國內政局，也知道石破茂是他的已故好友安倍晉三在自民黨內的死敵，所以就婉拒了日方要求舉行首腦會面的請求。

同時，石破茂在11月中旬於秘魯召開的APEC峰會所展現的外交作風也遭到日本輿論的廣泛譏諷和批評，包括缺席APEC領導人大合照；會議期間獨自在會場玩手機等，令日本媒體懷疑這位長年在自民黨內扮演反對派的首相是否有能力為日本在國際上爭取存在感。

11月24日，《每日新聞》發布最新民調顯示：石破內閣的支持率從10月的46%跌至31%。和前首相岸田文雄不同，石破在外交場合的表現反而令他在國內政治失分，令他在日本國內的形象雪上加霜。如今在永田町，石破內閣的壽命是否能維持一年，已成疑問。

而對於日本外交來說，國內政治不穩，恐將波及未來4年的日美關係和日本的國際影響力。

日本早稻田大學國際教養學部准教授

張望