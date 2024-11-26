美日擬訂「台灣有事」共同作戰計劃 北京：台海和平關鍵在一中原則 反對藉詞台灣强化地區部署

【明報專訊】日本共同社周一（25日）報道，美國與日本下月將制訂首個關於台海的共同作戰計劃，內容包括一旦台灣發生緊急事態（即所謂「台灣有事」），美軍將在日本九州與台灣本島之間的西南群島部署一支配備高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）的海軍陸戰隊濱海作戰團（MLR）。報道指美軍計劃屆時同步在菲律賓部署可攜遠程炮火的特遣部隊。北京外交部昨回應稱，堅決反對以台灣問題為藉口加強地區軍事部署，挑動緊張對抗。
共同社引述美日關係知情人士報道，美軍計劃一旦台灣高度可能發生緊急事態，就會在西南群島（日文漢字表記用「南西諸島」）島鏈的無人島設立臨時基地，並部署2022年3月在夏威夷創設的海軍陸戰隊「第3濱海作戰團」——該部隊配備射程達480公里的「海馬斯」火箭炮系統。西南群島北起鹿兒島縣九州部分對出的外島、南至沖繩縣最接近台灣本島的與那國島。屆時日本自衛隊負責為該支美軍部隊提供彈藥和燃料等補給。
西南群島駐配海馬斯濱海部隊
五角大樓營運的美軍報章《星條旗報》昨日引述共同社報道時指出，美國海軍陸戰隊濱海作戰團一般由約2000名海軍陸戰隊員組成，可向島嶼、海岸線及沿着戰略咽喉點的觀察站作快速部署。報道提到美國海軍陸戰隊既有旗下駐沖繩的「第12戰團」本月改組為「第12濱海作戰團」，也正計劃在關島新設多一支濱海作戰團。駐沖繩第31海軍陸戰遠征支隊發言人以電郵回覆《星條旗報》查詢時表示，第12濱海作戰團未來會跟駐日美軍升級而成的美軍駐日「聯合部隊」及盟友和伙伴的戰力整合，支撐威懾工作，並保持準備好應對潛在危機。
共同社報道又指，美國同時會在菲律賓部署陸軍多域特遣部隊（MDTF）。MDTF於2017年成立，可展開海陸空及彈道導彈攻擊，亦具網絡、太空、電子戰等聯合作戰能力，旨在反制解放軍的「反介入/區域拒止」（A2AD）能力，美軍正計劃為該部隊引進遠程高超音速武器等裝備。美菲去年2月達成協議，美軍使用的菲律賓軍事基地數目從5個增至9個。外界認為這些基地將被用於應對台海緊急事態。
菲境內駐「多域部隊」反制A2AD
因應解放軍戰力日增、朝鮮核導威脅升級並加強與俄羅斯軍事聯繫，美軍和日本自衛隊近年加強防衛合作和協同作戰能力。今年7月，日菲簽訂促進共同演習的雙邊防衛協議，加強安全合作。
在以台海局勢為研究重點的東京智庫日本戰略研究論壇（JFSS）擔任高級研究員的美國前海軍陸戰隊上校紐沙姆表示，美軍在日本西南群島和菲律賓北部部署導彈除有助台灣突破封鎖外，真正作用更在於全面戰鬥或威懾，而共同作戰計劃反映日、菲兩國在「台灣有事」時以戰鬥捍衛自身利益的意願有所提高。
北京外交部發言人毛寧昨回應說：「維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則。中方堅決反對有關國家以台灣問題為藉口，強化地區軍事部署，挑動緊張對抗，破壞地區和平穩定。」
（共同社/星條旗報/觀察者網）
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