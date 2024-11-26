美日擬訂「台灣有事」共同作戰計劃 北京：台海和平關鍵在一中原則 反對藉詞台灣强化地區部署

共同社引述美日關係知情人士報道，美軍計劃一旦台灣高度可能發生緊急事態，就會在西南群島（日文漢字表記用「南西諸島」）島鏈的無人島設立臨時基地，並部署2022年3月在夏威夷創設的海軍陸戰隊「第3濱海作戰團」——該部隊配備射程達480公里的「海馬斯」火箭炮系統。西南群島北起鹿兒島縣九州部分對出的外島、南至沖繩縣最接近台灣本島的與那國島。屆時日本自衛隊負責為該支美軍部隊提供彈藥和燃料等補給。

西南群島駐配海馬斯濱海部隊

五角大樓營運的美軍報章《星條旗報》昨日引述共同社報道時指出，美國海軍陸戰隊濱海作戰團一般由約2000名海軍陸戰隊員組成，可向島嶼、海岸線及沿着戰略咽喉點的觀察站作快速部署。報道提到美國海軍陸戰隊既有旗下駐沖繩的「第12戰團」本月改組為「第12濱海作戰團」，也正計劃在關島新設多一支濱海作戰團。駐沖繩第31海軍陸戰遠征支隊發言人以電郵回覆《星條旗報》查詢時表示，第12濱海作戰團未來會跟駐日美軍升級而成的美軍駐日「聯合部隊」及盟友和伙伴的戰力整合，支撐威懾工作，並保持準備好應對潛在危機。

共同社報道又指，美國同時會在菲律賓部署陸軍多域特遣部隊（MDTF）。MDTF於2017年成立，可展開海陸空及彈道導彈攻擊，亦具網絡、太空、電子戰等聯合作戰能力，旨在反制解放軍的「反介入/區域拒止」（A2AD）能力，美軍正計劃為該部隊引進遠程高超音速武器等裝備。美菲去年2月達成協議，美軍使用的菲律賓軍事基地數目從5個增至9個。外界認為這些基地將被用於應對台海緊急事態。

菲境內駐「多域部隊」反制A2AD

因應解放軍戰力日增、朝鮮核導威脅升級並加強與俄羅斯軍事聯繫，美軍和日本自衛隊近年加強防衛合作和協同作戰能力。今年7月，日菲簽訂促進共同演習的雙邊防衛協議，加強安全合作。

在以台海局勢為研究重點的東京智庫日本戰略研究論壇（JFSS）擔任高級研究員的美國前海軍陸戰隊上校紐沙姆表示，美軍在日本西南群島和菲律賓北部部署導彈除有助台灣突破封鎖外，真正作用更在於全面戰鬥或威懾，而共同作戰計劃反映日、菲兩國在「台灣有事」時以戰鬥捍衛自身利益的意願有所提高。

北京外交部發言人毛寧昨回應說：「維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則。中方堅決反對有關國家以台灣問題為藉口，強化地區軍事部署，挑動緊張對抗，破壞地區和平穩定。」

（共同社/星條旗報/觀察者網）