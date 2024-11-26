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羅馬尼亞總統選舉爆冷 恐蔓延下周國會大選 撐烏國策或改

【明報專訊】位於黑海西岸戰略要衝的東南歐北約成員國羅馬尼亞，周日總統選舉首輪投票爆大冷，選前大熱的左翼總理喬拉庫得票率排第三出局，質疑北約集體防衛的親俄羅斯極右候選人傑奥爾傑斯庫意外居首，與同樣本來不被看好的中間偏右小鎮鎮長雙雙爆冷進入下月8日舉行的次輪決選。羅馬尼亞下周日（12月1日）將先舉行國會大選，決定下屆總理人選，分析憂慮總統選舉的爆冷會蔓延，隨時導致下屆政府難產。倘若下屆總統和總理都來自親俄極右派，羅馬尼亞支持烏克蘭的國策隨時會改變。

左翼總理大熱倒灶

法新社報道，票站民調最初顯示喬拉庫（Marcel Ciolacu）遙遙領先，但在開出幾乎全部選票後，62歲的傑奥爾傑斯庫（Călin Georgescu）反以22.9%的得票率領先其他候選人，在野中間偏右的拉斯科尼（Elena Lasconi）得票19.16%緊隨其後，雙雙躋身次輪投票。傳統兩大黨左派社會民主黨和中間偏右自由黨的候選人雙雙出局，被視為近年最大驚奇賽果。

極右陪跑變逆襲 被質疑俄干預

傑奥爾傑斯庫本被視為陪跑，選前支持度只有約5%。他原是極右羅馬尼亞人團結聯盟成員，後退黨獨立參選，他曾形容北約在羅馬尼亞部署導彈防衛系統是「外交恥辱」，聲稱如有成員國被俄羅斯攻擊，北約不會保護它們。他近日在TikTok發起鋪天蓋地宣傳，呼籲停止援烏而人氣飈升。政治評論員馬格丁直言，由單位數支持度到周日首名出線的反差，是羅馬尼亞自1989年共產政權被推翻後所未見。路透社引述羅馬尼亞政治學者米斯庫分析，按傑奥爾傑斯庫的對烏立場，加上民調與實際結果落差太大，不能排除俄羅斯干預選舉結果。

援烏派須寄望親烏鎮長

按羅馬尼亞政治制度，總統屬於半象徵性職位，卻有權控制國防開支。援烏派現要寄望拉斯科尼，後者曾是記者，連續第二次任一座小鎮的鎮長，2018年加入拯救羅馬尼亞聯盟黨，今年成為黨魁。她支持增加國防開支並協助烏克蘭。

羅馬尼亞與烏克蘭有650公里長的共同邊境。之前兩屆出任總統、65歲的約翰尼斯與喬拉庫一同訂定國家撐烏國策，包括容許烏克蘭取道出口數以百萬噸計穀物，又提供軍事援助，包括捐贈美國的愛國者防空導彈系統。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕軍援烏克蘭 援助烏克蘭 俄軍侵烏 羅馬尼亞 杰奥爾杰斯庫（Călin Georgescu） 拉斯科尼（Elena Lasconi） 喬拉庫（Marcel Ciolacu）

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