農業部長人選出爐　特朗普2.0初步埋班

親特智庫創立者 曾視白宮幕僚長人選

52歲的羅林斯（Brooke Rollins）在特朗普首個任期歷任多個幕僚職位，到政府換屆後聯同原小企業管理局局長麥克馬洪和原白宮經濟委員會主任庫德洛建立AFPI，為特朗普捲土重來鋪路。她一度被視為白宮幕僚長人選但不敵懷爾斯。儘管羅林斯成長於得州鄉郊兼是農業發展系本科畢業，但不以專長農業政策著稱。

羅林斯是繼教育部長人選麥克馬洪、退伍軍人部長人選科林斯、司法部長人選邦迪和中情局長人選拉特克利夫後又一名將加入特朗普政府的AFPI高層成員，而內定下任白宮國安顧問華爾茲也跟該智庫關係密切。

美媒形容特朗普新內閣至此初步「埋班」，全部15個聯邦行政部門的首長都已有提名人選，目前只餘貿易代表等個別內閣級別官員人選尚待公布。

特提名佛州前衆議員執掌CDC

另外，美國疾控中心（CDC）主任一職明年起將需要參議院批准任命，是該機構創立78年來首次，特朗普上周五公布提名71歲內科醫生韋爾登（Dave Weldon）擔任此職。韋爾登曾任佛羅里達聯邦眾議員，曾多次公開抨擊CDC，並抱持疫苗懷疑論，立場跟衛生部長人選小羅拔甘迺迪等相似。《紐約時報》形容相關提名反映特朗普想要徹底改革醫療衛生機構。

（法新社/紐約時報/華盛頓郵報）