追殺黎真主黨領袖 以被指空襲貝魯特致29死

沙媒指擊殺未果 以僅認襲南郊

以色列國家廣播公司引述以軍消息報道，上周六清晨空襲貝魯特市中心巴斯塔社區一棟住宅大廈，攻擊目標是真主黨軍事領袖海達爾（Muhammad Haydar）。海達爾是真主黨「聖戰委員會」成員，以色列相信在真主黨原領袖納斯魯拉今年9月遇刺身亡後，海達爾共同接掌組織軍務。沙特傳媒Al Hadath引述以色列消息報道，上述空襲未能擊殺海達爾，以軍未作評論。

以軍同日公開承認的對黎攻勢只有空襲真主黨盤據的貝魯特南郊。黎巴嫩衛生部指以軍也有空襲該國東部兩條村莊，殺死13人，最少4名遇難者為兒童。

猶太教士陳屍阿聯酋 以斥恐怖主義

另外，被正統猶太教組織Chabad派駐阿聯酋的以色列與摩爾多瓦雙重國籍拉比（猶太教教士）科甘（Zvi Kogan）上周四在阿聯酋東部城市艾因失蹤，其後被發現遺體。以色列總理辦公室稱他遭謀殺，譴責事件是「令人髮指的反猶太恐怖主義行徑」。希伯來語新聞網站Walla引述以色列安全部門消息報道，科甘生前被伊朗情報人員跟蹤。另一希伯來語傳媒Ynet引述以方官員稱，懷疑科甘遭一批烏茲別克籍兇徒襲擊，後者得逞後逃至土耳其。阿聯酋當局暫未評論事件。

此外，一名槍手上周六凌晨襲擊以色列駐約旦大使館附近一處警崗而被警員擊斃，3名警員受傷。約旦通訊部長穆馬尼譴責事件是「針對該國公共安全部隊的恐襲」，目前調查發現槍手曾因販毒而留有案底。

（以色列時報/路透社/半島電視台）