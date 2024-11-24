疑為奪家族公司經營權 日夫婦涉毒殺4親屬被捕

據東京警方消息，現年43歲的男疑犯細谷健一和38歲女疑犯細谷志保最初被懷疑去年3月以化學品乙二醇（ethylene glycol）毒殺當時只有4歲的次女美輝，於今年2月首次被捕。當地傳媒報道，警方隨後發現健一的母親八惠子、胞姊美奈子和父親細谷勇相繼於2018年1月、4月和6月死亡，認為有可疑，於是展開追查，揭發夫婦此前多次購入乙二醇，以此展開殺人計劃，早前已就細谷勇和美奈子死亡拘捕並控告二人謀殺。

到前天，警方再因二人涉嫌殺害八惠子被捕。案情指八惠子早於2017年9月因身體嚴重不適送院，翌年1月因氣管閉塞去世，終年68歲，翻查發現其血液出現因攝取乙二醇導致的變化，夫婦的手機通訊紀錄亦顯示他們長期在食物中混入乙二醇讓家人食用，父母因病入院時還多次給他們帶送食物。

日媒：夫婦曾被指挪用家族公司資金

日媒報道，終年73歲的細谷勇生前在淺草區經營皮革生意，由妻子八惠子和美奈子管帳，但健一夫婦涉嫌挪用公司資金，雙方曾多次發生爭執，懷疑是行兇動機。至於殺害女兒，《東京新聞》報道，兩人通訊紀錄曾提到這個女兒「不可愛」。

（東京新聞/NHK/共同社）