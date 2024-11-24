老撾假酒案再揭東南亞歪風 私釀酒盛行監管卻不足 恐摻甲醇或毒物

累計6死 旅館擁有人與經理受查

根據英國和澳洲傳媒報道，至今出事的遊客約十多人，都是在老撾萬榮（Vang Vieng）觀光，本月12日後先後中毒，死者來自澳洲、丹麥、英國和美國，澳洲和丹麥各有2名公民喪命，部分生還者被轉送到醫療較佳的泰國醫治。初步調查顯示，最少3名死者甲醇中毒，但由於不少遊客會在多處飲酒，當局暫時未能追查到毒酒來源。上周三入院並先後死亡的兩名澳洲女遊客，其所入住的Nana Backpackers Hostel的擁有人與經理已被警方扣查。經理承認前一晚向住客提供免費酒，但其餘近100名住客都沒有中毒。有訂房網站事後已將該旅館除名。

甲醇中毒問題在東南亞長期存在，特別是湄公河流域的較貧窮國家，多國早已就此發出警告，但在派對場所出現的背囊客往往無視風險。英國廣播公司（BBC）報道，根據無國界醫生的數據，亞洲是全球甲醇中毒情况最嚴重的地區，其中印尼、柬埔寨、越南、菲律賓和印度等較貧窮國家尤甚。

出事城市獲譽「背囊客天堂」

萬榮素有「背囊客天堂」稱號，不少西方自由行旅客都喜歡到當地玩樂和參加派對，萬榮經濟以旅遊業為主，街上有不少以遊客為對象的酒吧、餐廳和旅館。不過，老撾規管食品和酒精水準的安全法規不多，執法資源亦不足。老撾一名西方外交官向BBC表示，當地私釀酒精成風，除了在製酒過程中可能意外摻入毒物，亦有奸商刻意摻入甲醇以降低生產成本，區內的使領館和旅遊業界經常收到相關通報，但因為數據不全，難以量化個案，亦不知道假酒如何流入市面。該外交官表示，有需要對遊客展開大規模運動推廣防範毒酒，「今次的恐怖事件可望協助教育民眾，但問題根源並不會解決」。

美國、英國、澳洲、新西蘭和加拿大等西方國家，近日先後在各自的使領館網站和官方旅遊專頁更新在東南亞飲酒的建議，包括提到自家製酒精、酒精飲品可能有毒，就算有牌子的酒也可能有問題。

事發後一直保持緘默的老撾政府昨日（23日）發表聲明，稱對萬榮有外國遊客死亡深表難過，並對死者家人致以最深切同情和哀悼，強調當局十分重視遊客安全，正調查事件以找出因由，並誓言會將肇禍者繩之於法。

（BBC/CNN）

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