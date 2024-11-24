COP29加時 富國出手低窮國離場

富國年撥3000億美元 低於窮國要求

COP29核心議題是為未來十年的全球氣候融資，包括補助、貸款比例以及公私營部門各方捐助份額。氣候專家表示，遭受氣候變化重創的發展中國家最遲於2035年，需要1萬億至1.3萬億美元（7.8萬億至10.14萬億港元）用於建設綠色能源和抵禦全球暖化等。

大會主席國阿塞拜疆上周五下午提出草案，建議最遲於2035年由各方每年合共集資1.3萬億美元，其中每年2500億美元（1.95萬億港元）由富國提供。

惟2500億美元被批評金額低到形同「侮辱」，小島國和窮國代表離場抗議。馬紹爾群島代表斥為「可恥」，「小島嶼國家聯盟」（AOSIS）批評金額「蔑視我們脆弱的人民」，主席國薩摩亞慨嘆「感到沒人在聽」其訴求，惟AOSIS強調「仍參與商討進程」。中國等134個發展中國家要求至少增撥至每年5000億美元（3.9萬億港元），巴西則主張至少要每年3900億美元（逾3萬億港元），惟富裕國近年面對財力緊絀和國內右翼勢力崛起的壓力。

會議原定上周五結束，但分歧嚴重導致會方決定加時討論。到香港時間昨日下午，與會消息人士向路透社透露，歐盟提議富國合共撥款加碼至3000億美元，美國、澳洲、英國和日本等富裕國家同意。中國和沙特阿拉伯等被勸捐獻國暫未回應。

（法新社/路透社）