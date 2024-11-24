華裔黃之瀚將任首席副國安顧問

特金會功臣之一 曾訪台

黃之瀚在特朗普首個任期任職國務院東亞暨太平洋事務局，起初擔任分管地區與安全事務的副助理國務卿，負責落實執行「自由與開放的印太地區」戰略。2017年12月，他改任分管朝鮮事務的亞太副助卿，同時兼任國務院朝鮮問題特別副代表，其間有份協調促成特朗普與朝鮮領導人金正恩的峰會。在特朗普2018年簽署打破華府對訪台自我設限的《台灣旅行法》後，他以亞太副助卿身分訪台，並強調「美台關係並非交易」，而是深植於雙邊共同的長久價值。2020年，黃之瀚獲任命為美國駐聯合國特別政治事務大使。

台媒指黃之瀚近年言論聚焦台灣「自我防衛」的決心，例如指台方決心應要比美國防衛台灣的決心更堅定，不止是國防預算和政策的問題，可能還涉及文化、政治等更廣泛的討論。他主張「孤立的台灣更容易成為中國（大陸）戰略規劃者的箭靶」，故建議台灣跟國際組織建立官方和非官方連結，「減低中共進犯的可能」。

另外，擁有逾30年國安經驗的戈爾卡（Sebastian Gorka）則內定擔任白宮國安會反恐高級主任，他在特朗普首個任期曾擔任總統副助理兼策略師，其上司包括白宮首席策略師班農，但因未能獲安全許可，無法執行具體職務，到班農被迫請辭後不久離任。

（路透社/中央社/Politico）