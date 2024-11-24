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華裔黃之瀚將任首席副國安顧問

【明報專訊】特朗普另有關於外交國安團隊的任命，其中最受矚目者是黃之瀚（Alex Wong）內定出任白宮首席副國家安全顧問。這名華裔外交精英的父母是廣東移民，妻子則是美籍台裔二代。黃之瀚昔日有份籌備「特金會」美朝峰會和執行印太戰略，甚至有份以副助理國務卿身分訪台，惹北京不滿。其未來頂頭上司、內定白宮國安顧問華爾茲形容黃之瀚將在維持美國安全上有重要角色。其職位在「特朗普1.0」中後期由鷹派「中國通」博明出任，負責統籌對華戰略，黃之瀚在「特朗普2.0」對華政策和印太事務上的影響力備受關注。

特金會功臣之一 曾訪台

黃之瀚在特朗普首個任期任職國務院東亞暨太平洋事務局，起初擔任分管地區與安全事務的副助理國務卿，負責落實執行「自由與開放的印太地區」戰略。2017年12月，他改任分管朝鮮事務的亞太副助卿，同時兼任國務院朝鮮問題特別副代表，其間有份協調促成特朗普與朝鮮領導人金正恩的峰會。在特朗普2018年簽署打破華府對訪台自我設限的《台灣旅行法》後，他以亞太副助卿身分訪台，並強調「美台關係並非交易」，而是深植於雙邊共同的長久價值。2020年，黃之瀚獲任命為美國駐聯合國特別政治事務大使。

台媒指黃之瀚近年言論聚焦台灣「自我防衛」的決心，例如指台方決心應要比美國防衛台灣的決心更堅定，不止是國防預算和政策的問題，可能還涉及文化、政治等更廣泛的討論。他主張「孤立的台灣更容易成為中國（大陸）戰略規劃者的箭靶」，故建議台灣跟國際組織建立官方和非官方連結，「減低中共進犯的可能」。

另外，擁有逾30年國安經驗的戈爾卡（Sebastian Gorka）則內定擔任白宮國安會反恐高級主任，他在特朗普首個任期曾擔任總統副助理兼策略師，其上司包括白宮首席策略師班農，但因未能獲安全許可，無法執行具體職務，到班農被迫請辭後不久離任。

（路透社/中央社/Politico）

相關字詞﹕中美角力 印太戰略 對華政策 台海問題 美朝峰會 特金會 人事任免 特朗普 黃之瀚（Alex Wong）

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