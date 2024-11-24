貝森特獲財長提名 顯特朗普重視市場反應 撐關稅主張屬談判手段 外界視為務實人選

特朗普在提名聲明中形容貝森特（Scott Bessent）是「全球其一最佳的國際投資者，以及地緣政治和經濟策略師」，且長期大力支持「美國優先議程」。聲明又稱，貝森特將協助加強美國作為世界領先經濟體的地位，維護美元作為世界儲備貨幣，並支持旨在加強美國競爭力，以及中止不公平貿易失衡的政策。而其政府將振興商界，控制不可持續的聯邦債務，創造以增長為首要目標的經濟，共同令「美國再次富裕」。

曾效力索羅斯 無任職政府經驗

貝森特1992年在索羅斯基金管理（SFM）任合伙人期間，因對冲英鎊為公司賺取逾10億美元，2013年再因對冲日圓而大有斬獲，從而在投資界享負盛名，但他沒有在政府任職的經驗。

近期成為特朗普及其陣營主要經濟顧問後，貝森特經常公開為特朗普的經濟主張辯護，上月他在《金融時報》訪問形容關稅是威脅貿易伙伴的「最強手段」，旨在「以升級緩和局勢」，可按談判情况削減，他更揚言外界最終會驚覺特朗普是「自由貿易支持者」。到特朗普當選後，貝森特在《華爾街日報》撰文，辯解指市場的表現已證明「毫無懸念擁抱『特朗普2.0』的經濟願景」。

《華盛頓郵報》指出，貝森特捍衛特朗普經濟主張是獲提名原因之一，他曾批評如果由民主黨的賀錦麗當選總統，「將觸發市場崩潰」。貝森特未來將管理這個全球最大經濟體，負責徵稅、處理政府債務、監督金融規管和制訂制裁措施，在貿易和關稅事務上也扮演重要角色。

財長之爭激烈 特朗普曾擴考慮人選

自特朗普當選以來，財長一職競爭激烈，貝森特原為大熱人選，惟交接團隊聯合主席盧特尼克落場角逐，甚至爭取到具影響力金主馬斯克支持，最終特朗普選擇提名盧特尼克出任商務部長，並擴大面試範圍到聯邦儲備局前理事沃什和阿波羅全球管理公司聯合創辦人羅恩。惟《華爾街日報》指，特朗普似乎對二人未夠滿意，徵詢約翰保爾森等華爾街巨頭後，最終還是傾向貝森特，消息人士指一大因素是市場反應，其顧問認為貝森特會被專家視為政府內部的穩定力量。

倡減財赤、增GDP、增產石油

貝森特向特朗普建議「3-3-3」經濟政策：至2028年把政府財赤減至GDP 3%；透過放寬監管促進GDP增長3%；每日額外增產300萬桶石油。

貝森特上月曾建議特朗普早日指明聯儲局主席鮑威爾的繼任人，讓其充當「影子主席」，令鮑威爾在2026年任期屆滿前「被架空」，惹起爭議，貝森特其後表示已放棄該想法。

另外，特朗普同日提名過去曾推動對工會友善立法工作的俄勒岡聯邦眾議員查維斯-德雷默出任勞工部長。

（華爾街日報/Politico/華盛頓郵報/金融時報）