明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

在華有生意 商務部長人選惹議

【明報專訊】美國投資銀行家盧特尼克（Howard Lutnick）周二（19日）獲總統當選人特朗普提名出任商務部長後，其領導的公司跟中國的密切業務來往，包括跟中企合資在北京成立一間貨幣經紀公司，引起疑慮和爭議。盧特尼克回應指若出任公職，將辭去相關公司一切職位。

盧特尼克任董事長兼行政總裁的國際金融服務公司寶捷思（BGC），2010年在北京跟中誠信託合資成立中誠寶捷思貨幣經紀有限公司，提供內部貨幣和外匯市場、債券，以及衍生產品市場的經紀和數據服務，寶捷思佔該公司33%股權，市值近2800萬美元（約2.18億港元）。中誠信託最大股權持有人中國人民保險，前年11月與被美國制裁的華為簽訂協議成立共同實驗室，加強金融科技合作。盧特尼克擔任董事長兼行政總裁的另一金融服務公司Cantor Fitzgerald多年來亦協助多家中國企業赴美上市。

身兼外交和軍事兩個參院委員會成員的民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）預期，盧特尼克將因為與美國敵手的聯繫而受到嚴厲質詢。

盧特尼克周四在寶捷思官網發聲明稱，如提名獲確認，將辭去上述兩公司職務，以免利益衝突，但他同時強調不會公開放售名下股票。

（路透社）

相關字詞﹕美國商務部 盧特尼克（Howard Lutnick） 中國 特朗普

上 / 下一篇新聞