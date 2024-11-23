在華有生意 商務部長人選惹議

【明報專訊】美國投資銀行家盧特尼克（Howard Lutnick）周二（19日）獲總統當選人特朗普提名出任商務部長後，其領導的公司跟中國的密切業務來往，包括跟中企合資在北京成立一間貨幣經紀公司，引起疑慮和爭議。盧特尼克回應指若出任公職，將辭去相關公司一切職位。
盧特尼克任董事長兼行政總裁的國際金融服務公司寶捷思（BGC），2010年在北京跟中誠信託合資成立中誠寶捷思貨幣經紀有限公司，提供內部貨幣和外匯市場、債券，以及衍生產品市場的經紀和數據服務，寶捷思佔該公司33%股權，市值近2800萬美元（約2.18億港元）。中誠信託最大股權持有人中國人民保險，前年11月與被美國制裁的華為簽訂協議成立共同實驗室，加強金融科技合作。盧特尼克擔任董事長兼行政總裁的另一金融服務公司Cantor Fitzgerald多年來亦協助多家中國企業赴美上市。
身兼外交和軍事兩個參院委員會成員的民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）預期，盧特尼克將因為與美國敵手的聯繫而受到嚴厲質詢。
盧特尼克周四在寶捷思官網發聲明稱，如提名獲確認，將辭去上述兩公司職務，以免利益衝突，但他同時強調不會公開放售名下股票。
（路透社）
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