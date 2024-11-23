捲迷姦案沒被控 防長人選稱證清白

交接團隊憂特朗普對海格塞斯失信心

共長22頁的經刪減調查報告指，海格塞斯2017年10月7日晚上在蒙特雷凱悅酒店及水療中心舉行的一場共和黨婦女加州聯會活動發言後，翌日凌晨酒店閉路電視拍得他跟Jane Doe（化名）的女事主者手勾手離開店內酒吧走往泳池，其間女事主面帶笑容。其一作供酒店職員憶述，他跟進二人被指在泳池邊爭吵的投訴時，看到海格塞斯劇醉而女事主清醒，二人其後一同離去。

女事主供稱在酒店房間跟海格塞斯爭吵，試圖離開時被阻止，其間多次說「不」，惟細節印象模糊。女事主10月12日到醫院作強姦檢查時，向護士表示懷疑在酒吧遭人在飲料落藥，過後被海格塞斯正面壓在牀或梳化上，她雖不記得有否性交，但確信自己遭性侵。海格塞斯供稱Doe同意不戴安全套性交，他後來在對方肚皮上射精，完事後女事主在言談間有後悔之意。

報告公開內容不包括酒店閉路電視片段，亦沒有交代海格塞斯未被起訴的理由。蒙特雷縣地方檢察官帕喬尼周四發聲明指，因「沒有證據支持合理懷疑」，檢方2018年1月拒絕提出起訴。

（CNN/華爾街日報/華盛頓郵報）