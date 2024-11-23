特朗普組閣受挫 醜聞纏身蓋茨抽身 佛州前檢察長邦迪「接棒」司法部 共和黨人稱讚多

蓋茨（Matt Gaetz）在社交平台X表示，自己的提名確認過程「正在不公平地成為對特朗普交接團隊重要工作的干擾」，強調沒必要繼續在持久爭議中浪費時間，因此退出提名。

面臨性行為不端指控的蓋茨周三曾私下會見共和黨參議員爭取支持，但美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普周四致電蓋茨，指對方提名恐未獲參院足夠票數確認，但消息人士堅稱特朗普未要求蓋茨退出。CNN當時則準備報道蓋茨2017年涉與未成年少女不當性行為醜聞的新進展，指雙方涉共發生兩次關係，事前聯絡蓋茨尋求回應。不久蓋茨宣布退出提名。

特朗普隨後再於Truth Social宣布提名59歲佛羅里達前州檢察長邦迪（Pam Bondi）出任司法部長。他表示認識邦迪多年，形容對方聰明堅強，是「美國優先鬥士」，指她「將帶領司法部重新聚焦本職工作，即打擊犯罪，讓美國再次安全」。

昔領高薪助卡塔爾對美游說

邦迪早年在佛羅里達州坦帕灣任檢察官，2011至2019年出任州檢察長，是佛州首名女性州檢察長。任內曾質疑時任總統奧巴馬醫保法案的合憲性，聯同其他26個共和黨州份向最高法院提訴，最終敗訴。她卸任後任職與特朗普關係密切的知名政治公關公司Ballard Partners，而特朗普競選活動負責人兼內定白宮幕僚長的懷爾斯（Susie Wiles）曾在該公司任職。根據該公司依《外國代理人登記法》向聯邦政府提交的文件，邦迪2019至2020年期間為卡塔爾當說客，月薪11.5萬美元（約89.7萬港元），其客戶還包括一間科威特投資公司。

上屆已曾考慮邦迪 惟有顧慮

美媒報道，特朗普首次執政期間，2018年便曾考慮邦迪填補司法部長空缺，但有所顧慮。事緣特朗普基金會2013年曾捐2.5萬美元支持邦迪競逐連任佛州檢察長，不久邦迪宣布佛州不會加入學生控告特朗普大學涉詐騙的訴訟，惹起爭議。

邦迪作為特朗普長期盟友，嚴辭批評針對後者的官司，又曾形容有份參與起訴特朗普的特別檢察官史密斯是「可怕的人」，稱他針對特朗普只為名留青史。邦迪2020年加入特朗普第一次彈劾案的法律團隊。

特朗普交接團隊基於邦迪的法律專業背景，以及她與國會的關係，認為其提名有相對大的機會獲得通過。與蓋茨不同，邦迪獲提名後立即贏得參院共和黨人讚揚，其中南卡羅萊納聯邦參議員格雷厄姆稱對她的提名應快速得到確認。

（CNN/紐約時報/中央社/華爾街日報）