俄高超音速遠程導彈「榛樹」襲烏 普京下令量產 專家：分導式多彈頭系統首參戰

美國防部預先收俄知會

第聶伯羅彼得羅夫斯克州長雷薩克表示，俄軍襲擊導致第聶伯羅市3人受傷，距離約150公里的同州城市克里維里赫則有31人受傷，並有建築物及電纜損毁。烏克蘭智庫「防務快報」軍事分析員基里切夫斯基分析，發射區域顯示導彈是從卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）靶場的一輛卡車上發射，該靶場在蘇聯時期是彈道導彈、戰略轟炸機等武器的測試場。澤連斯基起初指施襲導彈有洲際彈道導彈（ICBM）的特徵，惟西方官員對此置疑。

普京周四晚上發表電視演說，表明為了回應烏方採用美、英遠程武器襲俄，俄軍同日較早前針對烏克蘭一處國防工業設施發動聯合打擊，在實戰環境下測試了新型高超音速遠程彈道導彈（hypersonic IRBM）「榛樹」的系統，並達到發射目標——他聲言歐美無法攔截這款飛行速度高約10馬赫（每秒2.5至3公里）的武器。「榛樹」是可攜核導彈，但這次沒有搭載核彈頭。談到有些國家容許烏軍利用其供應的武器攻擊俄方設施，普京表明俄方認為有權使用武器攻擊這些援烏國家。

澤連斯基促西方強硬回應

澤連斯基隨後在社交平台X回應稱，俄方攻勢進一步證明莫斯科對和平沒有興趣，敦促西方強硬回應俄方行為，否則形同默許。美國國防部副新聞秘書辛格周四確認，俄方事先透過降低核風險的溝通渠道知會美方，又指該新款導彈的設計建基於RS-26「邊界」洲際彈道導彈。

俄軍2022年侵烏以來曾使用高超音速導彈襲烏。據烏軍說法，俄軍周四攻勢便包括使用一枚「匕首」高超音速導彈。惟「榛樹」有一點不同，據CNN引述兩名美國官員和另一西方官員報道，「榛樹」帶有多枚彈頭，有智庫專家指這可能是烏戰爆發以來首次有分導式多彈頭（MIRV）系統投入戰場。MIRV武器有一系列彈頭可瞄準特定位置，可造成更大破壞。

普京在演說中聲言「由西方挑釁」的烏克蘭地區衝突已具備全球性質，指控美方正將世界推向全球衝突。中國外交部發言人林劍昨日表示中方在烏克蘭問題立場一貫和明確，主張通過政治手段解決危機，避免局勢升級。

（彭博社/CNN/紐約時報/基輔獨立報）

（俄軍侵烏）