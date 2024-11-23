明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

俄高超音速遠程導彈「榛樹」襲烏 普京下令量產 專家：分導式多彈頭系統首參戰

【明報專訊】烏克蘭周四（21日）指控俄軍以洲際彈道導彈攻擊第四大城市第聶伯羅後，俄羅斯總統普京同日晚上確認，俄軍在實戰測試名為「榛樹」（Oreshnik）的新型高超音速遠程彈道導彈，以報復烏軍使用美英遠程武器攻擊俄國本土，而美國國防部確認收到俄方預先知會。據西方官員和專家分析，這款可攜核導彈具有分導式多彈頭系統，是類似武器首度投入烏克蘭戰場。普京又警告俄方有權襲擊那些容許援烏武器襲擊俄境的西方國家，烏克蘭總統澤連斯基則敦促西方強硬回應，否則相當於默許俄方作為。普京昨日再宣布繼續測試並開始量產「榛樹」。

美國防部預先收俄知會

第聶伯羅彼得羅夫斯克州長雷薩克表示，俄軍襲擊導致第聶伯羅市3人受傷，距離約150公里的同州城市克里維里赫則有31人受傷，並有建築物及電纜損毁。烏克蘭智庫「防務快報」軍事分析員基里切夫斯基分析，發射區域顯示導彈是從卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）靶場的一輛卡車上發射，該靶場在蘇聯時期是彈道導彈、戰略轟炸機等武器的測試場。澤連斯基起初指施襲導彈有洲際彈道導彈（ICBM）的特徵，惟西方官員對此置疑。

普京周四晚上發表電視演說，表明為了回應烏方採用美、英遠程武器襲俄，俄軍同日較早前針對烏克蘭一處國防工業設施發動聯合打擊，在實戰環境下測試了新型高超音速遠程彈道導彈（hypersonic IRBM）「榛樹」的系統，並達到發射目標——他聲言歐美無法攔截這款飛行速度高約10馬赫（每秒2.5至3公里）的武器。「榛樹」是可攜核導彈，但這次沒有搭載核彈頭。談到有些國家容許烏軍利用其供應的武器攻擊俄方設施，普京表明俄方認為有權使用武器攻擊這些援烏國家。

澤連斯基促西方強硬回應

澤連斯基隨後在社交平台X回應稱，俄方攻勢進一步證明莫斯科對和平沒有興趣，敦促西方強硬回應俄方行為，否則形同默許。美國國防部副新聞秘書辛格周四確認，俄方事先透過降低核風險的溝通渠道知會美方，又指該新款導彈的設計建基於RS-26「邊界」洲際彈道導彈。

俄軍2022年侵烏以來曾使用高超音速導彈襲烏。據烏軍說法，俄軍周四攻勢便包括使用一枚「匕首」高超音速導彈。惟「榛樹」有一點不同，據CNN引述兩名美國官員和另一西方官員報道，「榛樹」帶有多枚彈頭，有智庫專家指這可能是烏戰爆發以來首次有分導式多彈頭（MIRV）系統投入戰場。MIRV武器有一系列彈頭可瞄準特定位置，可造成更大破壞。

普京在演說中聲言「由西方挑釁」的烏克蘭地區衝突已具備全球性質，指控美方正將世界推向全球衝突。中國外交部發言人林劍昨日表示中方在烏克蘭問題立場一貫和明確，主張通過政治手段解決危機，避免局勢升級。

（彭博社/CNN/紐約時報/基輔獨立報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕軍援烏克蘭 榛樹（Oreshnik） 遠程彈道導彈 俄軍侵烏 高超音速導彈 烏克蘭 俄羅斯

上 / 下一篇新聞