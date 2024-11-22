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美控印度富商詐騙 隱瞞行賄在美集資

【明報專訊】亞洲第二大富豪、印度富商阿達尼（Gautam Adani）及另外7人周三（20日）遭美國紐約聯邦檢察官起訴多項詐騙罪，指控他與同伙以2.65億美元（約20億港元）賄賂印度官員，取得太陽能發電巨額合約，後來向美國借貸人及投資者集資時隱瞞有關賄賂，成功籌集逾30億美元（234億港元）。阿達尼旗下集團回應稱指控沒有根據，並予以否認。

阿達尼旗下商業帝國阿達尼集團（Adani Group）涉足煤炭、機場、水泥和媒體等領域。案情指印度政府官員行賄，為旗下子公司阿達尼綠色能源（Adani Green Energy）取得太陽發電站項目合約，有關合約預計在未來20年可帶來20億美元利潤。該能源公司後來嘗試發行2021年債券向美國和國際投資者籌集資金，當中就該公司的反貪腐工作作出虛假誤導陳述。

紐約東區聯邦檢察官皮斯稱，被告精心策劃賄賂印度官員，以獲得價值巨額合約，並且在尋求從美國和國際投資者籌集資金時就行賂計劃說謊。

美國證券交易委員會亦對阿達尼及其侄子薩加爾提出民事訴訟，指控兩人就阿達尼綠色能源公司2021年9月發行票據時參與賄賂計劃，該公司當時集資了7.5億美元，當中約1.75億美元來自美國投資者。

印度反對派指控莫迪包庇阿達尼

62歲的阿達尼跟印度總理莫迪交情甚篤。印度反對派領袖拉胡爾．甘地昨在記者會指莫迪包庇阿達尼，要求當局立即拘捕阿達尼。

（路透社/法新社/紐約時報/金融時報）

相關字詞﹕賄賂 莫迪 詐騙 印度 特朗普 美國

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