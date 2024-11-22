烏指俄首用洲際導彈施襲 西方官員存疑 克宮拒置評

烏克蘭空軍指該枚俄國ICBM從距離第聶伯羅約700公里的俄國西南部阿斯特拉罕州（Astrakhan）發射，沒提及導彈類型或搭載什麼彈頭，但沒迹象顯示搭載了核武。《烏克蘭真理報》引述消息報道，該ICBM是RS-26 Rubezh，屬固體燃料ICBM，射程可達5800公里。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）指RS-26在2012年首次試射成功，估計導彈長12米、重36噸，可搭載一枚800公斤核彈頭。

烏軍稱基建為目標 沒交代破壞情况

烏國空軍指俄軍的ICBM攻擊目標是第聶伯羅的企業和重要基建，但沒透露具體目標，亦沒交代有否造成破壞。第聶伯羅彼得羅夫斯克州長雷薩克稱導彈損毁第聶伯羅一家工業企業並引發火災，兩人受傷。烏克蘭空軍又指俄羅斯亦發射一枚「匕首」高超音速導彈，及七枚Kh-101巡航飛彈，烏方擊落當中六枚。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周四被問及俄軍發射ICBM一事時拒絕置評，僅要求傳媒向俄軍查詢。歐盟委員會外交事務發言人斯塔諾稱俄發射ICBM若屬實，就標誌俄羅斯總統普京的行動「明顯升級」。法國外交部發言人亦稱如消息屬實，將是極嚴重事件。英國首相施紀賢的發言人對俄軍發射ICBM攻擊烏克蘭的報道深感擔憂，一旦屬實將是俄羅斯魯莽行徑的另一例。

俄羅斯與烏克蘭的戰事持續逾1000日，美英傳媒周日報道拜登政府批准烏克蘭使用美製遠程武器，攻擊深入俄境的軍事目標。俄羅斯總統普京周二則簽署法令，降低核武使用門檻。

烏朝俄射英製巡航導彈

烏克蘭周三朝俄羅斯發射多枚英國製「暴風影」（Storm Shadow）巡航導彈，是周二動用美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）後，用來攻擊俄境內目標的最新一款西方武器。俄國防部周四稱擊落了兩枚「暴風影」。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）