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稱涉戰爭罪 ICC緝捕以總理及前防長

【明報專訊】國際刑事法院（ICC）周四（21日）正式向以色列總理內塔尼亞胡及前防長加倫特發拘捕令，指二人在加沙犯下反人道及戰爭罪行。以色列批評事件「荒謬」。

ICC新聞公告稱，相信內塔尼亞胡和加倫特二人最少在去年10月8日至今年5月20日期間合謀，並與他人共同以飢餓作為戰爭手段針對加沙，觸犯戰爭罪行，並在當地涉及謀殺、迫害以及其他非人道行徑，犯下反人道罪。ICC首席檢控官卡里姆．汗今年5月尋求逮捕內塔尼亞胡和加倫特，以及哈馬斯高層官員德伊夫（Muhammad Deif）、辛瓦爾和哈尼亞，以色列隨即入稟叫停針對當中以方人員的法律程序，至昨日ICC裁定其有權繼續調查，並頒布相關拘捕令。

另頒令拘捕哈馬斯高層

ICC同日另頒令逮捕德伊夫，指他涉謀殺、綁架人質及性暴力等反人道罪行。以色列稱今年7月13日空襲加沙南部馬瓦西炸死了德伊夫，但哈馬斯一直否認。哈尼亞則於7月31日在伊朗德黑蘭遭以色列刺殺身亡，辛瓦爾則在10月16日在加沙拉法被以軍擊殺。

以色列總理辦公室批評ICC的決定是「反猶太主義」，以方明確拒絕相關「荒謬謊言」，外長薩爾亦聲言ICC「已喪失所有合法性」。哈馬斯發聲明歡迎上述拘捕令，呼籲ICC擴大追究所有以方涉罪領袖。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利指針對內、加二人的拘捕令非政治性，強調應尊重和執行ICC判決。

美國總統當選人特朗普盟友、共和黨籍參議員格雷厄姆則批評ICC「開危險玩笑」，呼籲參院制裁該「不負責任」的機構。

另外，美國周三再度否決聯合國安理會要求加沙停火的決議草案。中國常駐聯合國代表傅聰事後表示非常失望，批評美國「獨家使用否決權粉碎了加沙民眾一線生機，把他們進一步推進黑暗和絕望」。

（紐約時報/路透社/新華社）

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