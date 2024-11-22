兩黨僵持 蓋茨調查報告暫不公開

民主黨動議眾院表決公開報告

道德委員會自2021年起調查時任佛州眾議員的蓋茨是否有不當性行為、非法使用藥物、收受不當禮物等，但蓋茨上周三獲提名司法部長後辭去眾議員職務，令調查終止。道德委員會周三表決是否公布調查報告，開會後道德委員會共和黨籍主席格斯特（Michael Guest）表示，同僚間未能就公開報告達成共識。《紐約時報》引述知情人士報道，委員會10名成員中，5名共和黨人投票反對公開，5名民主黨人支持，最終形成僵局。格斯特會前表示，調查報告尚未完成，是共和黨人認為不應公開的主因。委員會將於12月5日再開會。

民主黨一直要求公開報告，在委員會表決受挫後，兩名民主黨眾議員提出決議，稱道德委員會應保存所有調查蓋茨的相關文件及材料，並公布調查報告。有關決議需要在兩個立法日內投票。在本屆眾議院擁有些微優勢的共和黨議員可能會投票擱置或否決決議，而非直接就是否公開報告表決。若能在全院表決，共和黨也只能承受3名議員倒戈，雖然眾議院議長表明反對公布報告，但共和黨眾議員奧登周三表示，會投票支持公開報告。

蓋茨因涉與未成年少女性交曾被司法部調查，去年才獲告知不會遭檢控。參議院司法委員會的民主黨人也去信聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗要求取得有關蓋茨的調查檔案。

（紐約時報/NBC/CNN）