借鑑阿根廷經濟改革 阿總統倡「去到盡」

馬斯克曾讚揚米萊伊的削支計劃「取得令人印象深刻的進展」，拉馬斯瓦米近日則向霍士新聞表示，美國需要模仿「米萊伊的類固醇催谷式（on steroids）削支」。米萊伊在周二播出的美籍俄裔電腦科學家弗里德曼（Lex Fridman）播客節目中，建議馬、拉二人削支要「用盡一切方法……盡全力減到極限，永不放棄並保持警惕」。

米萊伊去年12月上台後推動被形容為「震盪療法」的經濟改革，廢除阿根廷18個政府部門中的9個，包括婦女、性別和多元部，以及教育部，裁撤數萬公營機構僱員，外界估計至上月減少了31%政府開支，其間通脹率亦從25.5%下降至2.7%。

阿開支減通脹削 GDP減窮人增

不過有關改革同時為阿根廷帶來嚴重經濟衰退，其中今年首季國內生產總值（GDP）減少5%，最近6個月新增550萬人陷入貧窮，工會不時號召罷工，多達數十萬民眾上街抗議政府政策。

米萊伊在上述播客節目中捍衛自己的政策，歸咎貧窮問題是由前左派政府遺留下來。米萊伊近日在布宜諾斯艾利斯一個會議上表示，美國想效仿阿根廷的做法，稱馬斯克正向阿根廷放寬管制部長討教如何鬆綁美國的經濟規管。

（新聞周刊/商業內幕）