馬斯克倡撤監管例、裁員、削成本 增政府效率 稱可年減3.9萬億支出 專家質疑平衡預算作用有限

馬斯克與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在文章中認為，美國目前奉行的大部分法令並非國會制訂的法律，而是由「數百萬計自認為受公務員僱傭保障而不會被裁撤、非經選舉產生或委任的政府機構人員」所頒布的「監管規例」，稱這對納稅人構成直接和間接成本；根深柢固及永無止境膨脹的官僚體系亦對美國構成「存在威脅」。

稱官僚體系無止境膨脹威脅美國

因此在3大改革目標的「撤銷監管規例」方面，二人強調做法有憲法根據，以總統拜登任內最高法院兩宗關鍵判決為本：他們稱在2022年「西弗吉尼亞州訴國家環保局案」中，最高法院法官裁定政府機構除非獲國會個別批准，否則無權就處理重大經濟或政策問題推行監管規例；最高法院另於今年6月就「洛珀．布賴特企業集團訴雷蒙多案」，裁定聯邦法院不應再讓聯邦機構自行釋法，或享有制訂監管規例權力。

DOGE將與政府機構法律專家合作，輔以先進科技，查找上述裁決可應用的規例，建議特朗普以總統行政命令即時暫停相關監管規例的執行，並交予國會審查和廢除。馬、拉二人宣稱上述措施可「使個人和企業擺脫未經國會通過的非法監管規例束縛，並刺激美國經濟」。

倡裁員數量與廢止規例成正比

另一改革目標是裁員。文章指裁減的聯邦員工數量應至少與被廢止的聯邦監管規例數量成正比。DOGE將以協助被裁者轉至私人市場就業，亦建議向部分職位被削的僱員提供誘因讓他們提早退休，並支付自願離職補償，另相信若恢復新冠疫情前所有聯邦僱員須每周五天到辦公室上班的規定，會引發他們「樂見」的自願離職潮。

DOGE亦聚焦降低納稅人成本，協助終結聯邦政府超支的情况，目標是每年削減5000億美元國會從未批准，或非以國會授權方式使用的預算，包括每年撥予美國公共廣播公司的5.35億美元、15億美元資助國際組織撥款，以及向計劃生育協會（Planned Parenthood）等他們所稱的「進步組織」提供的近3億美元。馬、拉二人指，DOGE將協助延聘一支由頂尖技術和法律人員組成的小規模團隊，後者會與白宮管理和預算辦公室緊密合作推動以上改革；並期望能在達成相關目標後，最遲於2026年7月4日解散DOGE。

專家倡加稅削醫保開支 特朗普稱不做

有預算專家質疑馬、拉二人誤解美國政府運作，指批准預算時毋須官方再審核做法是國會為確保自身能更有效運作。另有人表示平衡預算需加稅或削減社會及醫保開支，但特朗普卻承諾不會那麼做。專家亦表示，裁員對填補預算缺口並無實質意義，其中中間偏右智庫「曼哈頓政策研究所」的高級研究員里德爾（Brian Riedl）推算，假設裁撤四分之一聯邦僱員，最多也只能節省1%政府開支，而這還未計把原本工作外判予私人承包商所增加的成本。

（華爾街日報/華盛頓郵報）