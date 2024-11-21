國會研「休會任命」 掃任命閣員阻力

兩任總統曾用 任命較低級官員

美國憲法賦予總統有權在參議院休會期間任命內閣官員，即獲提名人選毋須經參議院審議就可上任，但以這種方式任命的官員最多只能任職兩年。過去多名總統曾使用休會任命，例如克林頓曾作出139次休會任命，喬治布殊作出171次，但都是較低級的官員，並非像特朗普般想用此方式任命內閣職位。而根據憲法第二條，當參議院和眾議院就何時休會存在分歧時，總統有權使兩院休會至其本人認為適當的時候。

霍士新聞報道，特朗普的盟友現正探討即使參議院反對休會，憲法條款是否能讓眾議院議長約翰遜與特朗普合作使國會休會，為休會任命掃除障礙。即是假如約翰遜提出兩院休會，而參議院拒絕，那便存在「分歧」，理論上特朗普有權令兩院休會。眾議院司法委員會憲法與有限政府小組委員會主席、得州共和黨議員羅伊稱，他們正研究有關憲法條款。

有法律專家反對這做法，倫理與公共政策中心資深研究員惠蘭說：「總統可以與眾議院合謀，廢除參議院對人事任命的建議與批准，這個想法是可恥的……眾議院無權試圖阻止參議院繼續開會。」約翰遜接受霍士新聞節目訪問時，對使用有關憲法策略似乎持開放態度。

儘管獲提名出任司法部長的蓋茨及防長人選海格塞斯，分別因性醜聞及資歷備受爭議，但特朗普交接團隊決定推進有關任命，兩人本周將與國會參議員會面，爭取共和黨人支持確認提名。《紐約時報》周二引述知情人士報道，一名黑客取得律師之間共享的電腦文件，當中包括一名聲稱在未成年時與蓋茨發生性關係女子的證詞，以及目擊這一過程的另一女子的證詞。這些文件來自蓋茨的朋友針對第三方提出的誹謗訴訟一部分。

（霍士新聞/紐約時報/路透社）