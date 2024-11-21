國會研「休會任命」 掃任命閣員阻力

【明報專訊】美國總統當選人特朗普早前呼籲任何競逐參議院領袖的共和黨人必須同意「休會任命」，讓他的新政府提名人選可及時獲得確認。霍士新聞周二（19日）報道，一些國會共和黨人已開始討論特朗普是否有憲法途徑可令國會休會，以清除對其內閣任命的阻力。
兩任總統曾用 任命較低級官員
美國憲法賦予總統有權在參議院休會期間任命內閣官員，即獲提名人選毋須經參議院審議就可上任，但以這種方式任命的官員最多只能任職兩年。過去多名總統曾使用休會任命，例如克林頓曾作出139次休會任命，喬治布殊作出171次，但都是較低級的官員，並非像特朗普般想用此方式任命內閣職位。而根據憲法第二條，當參議院和眾議院就何時休會存在分歧時，總統有權使兩院休會至其本人認為適當的時候。
霍士新聞報道，特朗普的盟友現正探討即使參議院反對休會，憲法條款是否能讓眾議院議長約翰遜與特朗普合作使國會休會，為休會任命掃除障礙。即是假如約翰遜提出兩院休會，而參議院拒絕，那便存在「分歧」，理論上特朗普有權令兩院休會。眾議院司法委員會憲法與有限政府小組委員會主席、得州共和黨議員羅伊稱，他們正研究有關憲法條款。
有法律專家反對這做法，倫理與公共政策中心資深研究員惠蘭說：「總統可以與眾議院合謀，廢除參議院對人事任命的建議與批准，這個想法是可恥的……眾議院無權試圖阻止參議院繼續開會。」約翰遜接受霍士新聞節目訪問時，對使用有關憲法策略似乎持開放態度。
儘管獲提名出任司法部長的蓋茨及防長人選海格塞斯，分別因性醜聞及資歷備受爭議，但特朗普交接團隊決定推進有關任命，兩人本周將與國會參議員會面，爭取共和黨人支持確認提名。《紐約時報》周二引述知情人士報道，一名黑客取得律師之間共享的電腦文件，當中包括一名聲稱在未成年時與蓋茨發生性關係女子的證詞，以及目擊這一過程的另一女子的證詞。這些文件來自蓋茨的朋友針對第三方提出的誹謗訴訟一部分。
（霍士新聞/紐約時報/路透社）
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