華爾街對華鷹派任商務部長 華商貿恐損 特朗普：盧特尼克將領導關稅貿易議程

特朗普在其社交平台Truth Social公布提名消息，表示盧特尼克將領導美國的關稅和貿易議程，還將「直接負責美國貿易代表署的事務」。路透社報道，特朗普的過渡團隊未立即回應盧特尼克是否也將擔任美國貿易代表。

盧特尼克任過渡團隊聯席主席

盧特尼克1983年哈弗福德學院（Haverford College）經濟系畢業後便加入紐約市的金融服務公司Cantor Fitzgerald LP，10年間晉升至主席和行政總裁。他是特朗普競選金主，現時擔任特朗普過渡團隊聯席主席，協助特朗普審查並就內閣提名人選提供建議。

他原為特朗普政府其一重要職位財政部長的有力人選，並獲特朗普重要支持者馬斯克上周六公開支持。不過《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等早前引述消息人士報道，因為盧特尼克與對冲基金總裁貝森特（Scott Bessent）的財長人選之爭，衍生兩派支持者互相抨擊交鋒；盧特尼克還求助於馬斯克，為角逐重要職位與其盟友展開積極游說活動。惟團隊為上述兩人誰該當財長而內訌，卻驅使特朗普感厭煩，轉而尋覓第三人選。目前考慮的財長人選包括聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）、私募股權公司阿波羅全球管理行政總裁羅恩（Marc Rowan）。羅恩周二在香港出席國際金融領袖投資峰會，並在座談會上發言。

商務部規模次於財政部，專責促進美國工業發展和投資推廣，也管轄人口普查局、國家氣象局、國家海洋及大氣管理局（NOAA）等，故其職能包括監督半導體研究、網絡安全、專利權、人工智能、出口管制、沿海漁業、氣候變化等廣泛聯邦政策，調查反傾銷和反補貼個案。

特朗普上次執政期間，曾用以保障國內鋼鐵、鋁業而對相關進口徵收關稅，限制美國對華輸出技術和軟件，削弱NOAA等氣候科學研究。拜登政府也通過商務部加強對量子運算和半導體等關鍵技術的出口管制，支持美國半導體行業，減低對亞洲的倚賴，並限制了中國獲取人工智能、生產新一代半導體儀器所需尖端晶片。

贊同對華進口貨大徵關稅 重視製造業

盧特尼克支持特朗普的保護主義，贊同對中國進口貨大徵60%關稅，對其他地區進口貨徵10%關稅。他不滿美國製造業職位流失到中國，指摘中國賣芬太尼到美國。他又認為全球暖化是精英主義者、富人、親巴勒斯坦人關心的問題，美國人不會談氣候變化，他們需要的是製造業職位。另外，特朗普周三提名惠特克（Matthew Whitaker）為美國駐北約大使。他曾在特朗普第一任期短暫擔任代理司法部長，是特朗普的忠實支持者。

（路透社/法新社/華盛頓郵報/BBC/華爾街日報）