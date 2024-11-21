允反步兵地雷供烏 拜登捱批

【明報專訊】美國總統拜登繼日前放寬烏克蘭可使用美製遠程武器攻擊俄羅斯境內軍事目標後，美國防長奧斯汀周三（20日）表示，拜登政府已批准向烏克蘭提供美製殺傷人員地雷（又稱反步兵地雷）對抗俄軍。有人權倡議者批評，美國向簽署《禁止殺傷人員地雷公約》（又稱《渥太華公約》）的烏克蘭提供具殺傷力地雷，是華府一個污點。
俄軍侵烏後，烏克蘭提出希望獲供應地雷，而俄軍已在戰場前線大量部署地雷，阻礙烏軍收復被佔領土進度。拜登此前不願提供地雷，因政府內部和很多反地雷倡議者都憂慮威脅平民。然而俄羅斯近月來在戰場的攻勢，加上誓言迅速結束俄烏戰爭的特朗普勝出美國大選後，迫使白宮尋找新方式協助基輔。
華府官員稱所供地雷非持久
美國官員透露，美方提供的反步兵地雷屬「非持久性」，會自毁或是因為失去電力而在數天至數周內失效，藉此減低造成平民傷害的危險。官員稱，烏克蘭當局也承諾不在人口稠密地區部署地雷。新地雷將限於烏克蘭境內使用，預期集中在烏東地區。不過有軍控專家指出，非持久地雷亦會構成安全隱憂，清除工作複雜，也不保證地雷會失效。
拜登本周批准烏克蘭以美方供應的ATACMS導彈攻擊俄境軍事目標後，俄羅斯外長拉夫羅夫周二形容這標誌局勢升級，俄方將視為西方對俄戰爭的一個全新階段，並會作出回應。
此外，美國駐烏克蘭大使館周三指俄羅斯可能發動「重大空襲」，宣布關閉大使館。意大利、西班牙和希臘也擔心受襲，關閉駐基輔大使館。