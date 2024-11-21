允反步兵地雷供烏 拜登捱批

俄軍侵烏後，烏克蘭提出希望獲供應地雷，而俄軍已在戰場前線大量部署地雷，阻礙烏軍收復被佔領土進度。拜登此前不願提供地雷，因政府內部和很多反地雷倡議者都憂慮威脅平民。然而俄羅斯近月來在戰場的攻勢，加上誓言迅速結束俄烏戰爭的特朗普勝出美國大選後，迫使白宮尋找新方式協助基輔。

華府官員稱所供地雷非持久

美國官員透露，美方提供的反步兵地雷屬「非持久性」，會自毁或是因為失去電力而在數天至數周內失效，藉此減低造成平民傷害的危險。官員稱，烏克蘭當局也承諾不在人口稠密地區部署地雷。新地雷將限於烏克蘭境內使用，預期集中在烏東地區。不過有軍控專家指出，非持久地雷亦會構成安全隱憂，清除工作複雜，也不保證地雷會失效。

拜登本周批准烏克蘭以美方供應的ATACMS導彈攻擊俄境軍事目標後，俄羅斯外長拉夫羅夫周二形容這標誌局勢升級，俄方將視為西方對俄戰爭的一個全新階段，並會作出回應。

此外，美國駐烏克蘭大使館周三指俄羅斯可能發動「重大空襲」，宣布關閉大使館。意大利、西班牙和希臘也擔心受襲，關閉駐基輔大使館。

（華盛頓郵報/法新社）

（俄軍侵烏）