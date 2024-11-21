俄量產抗核流動避難艙 可納54人

貨櫃改裝 設過濾單元、發電機

這款名為KUB-M的避難艙由12米長的貨櫃箱改裝而成，裏面有兩個分艙，一邊是上下格睡床，最多可以容納54人，另一邊是洗手間、過濾單元、柴油發電機等，必要時可添加更多分艙。艙外面有混凝土加固。

報道引述俄羅斯聯邦緊急情况部的研究所稱，避難艙的設計可以讓民眾安然度過最關鍵的頭兩天。報道稱，避難艙不只可以抗核爆，亦可以抵抗倒塌的建築物碎片、危險化學物或大火。聯邦緊急情况部稱，流動避難艙可以透過貨車運輸、接駁水源，也可以部署在北部的凍土地區，是改善公民安全的重要一步。

俄羅斯總統普京周二早上簽署法令，降低使用核武的門檻，但聯邦緊急情况部沒有將今次量產決定與任何現時危機扯上關係。

馬克龍倡習施壓普京結束烏戰

身處巴西出席20國集團（G20）峰會的法國總統馬克龍表示，他與中國國家主席習近平舉行雙邊會談時，要求對方施壓普京結束烏戰。他又說，朝鮮派兵協助俄羅斯增加中國的風險，在普京簽署法令放寬動用核武的門檻後，中國應該推動俄羅斯為局勢降溫。中國外交部發言人林劍昨日在例行記者會上被問到俄羅斯降低使用核武門檻時，呼籲各方保持冷靜克制，通過對話協商共同推動局勢緩和，減少戰略風險。

（路透社/法新社/防務快報）

（俄軍侵烏）