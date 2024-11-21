途經波羅的海斷纜現場 華貨船受查 外交部：不了解情况 強調重視海底基建安全

連接立陶宛和瑞典哥特蘭島（Gotland）之間的BSC海底電纜，及連接芬蘭和德國的C-Lion1海底電纜，分別在本港時間周日傍晚及周一早上停止運作，初步相信被蓄意破壞。MarineTraffic數據顯示，中國註冊貨船「伊鵬3」號（Yi Peng 3）日前從俄羅斯的烏斯季-盧加港出發，前往埃及的塞得港，在兩條電纜被截斷時身處現場附近。海事新聞網站gCaptain周二亦報道，自動識別系統（AIS）追蹤數據顯示「伊鵬3」號周一早上在波羅的海某處徘徊約一小時，並不尋常。「伊鵬3」號周二早上進入丹麥水域，丹麥海軍出動數艘船艦尾隨。

貨船從俄赴埃 徘徊波羅的海一小時

《金融時報》引述消息人士稱，瑞典正檢視「伊鵬3」號在事件中的角色。瑞典有官員稱警方將與海岸防衛隊和武裝部隊合作調查該貨船動向。

根據海事網站，「伊鵬3」號全長225米，排水量約7.5萬噸，由中國寧波伊鵬海運（Ningbo Yipeng Shipping）擁有。該公司一名代表向《金融時報》稱，「政府已要求他們配合調查」，但沒有進一步回應提問。中國外交部發言人林劍昨日在記者會表示「不了解有關情况」，但強調中方一貫要求中國船舶嚴格遵守相關法規，亦高度重視保護海底基礎設施的安全。去年10月，掛香港旗幟的中國貨櫃船「新新北極熊」（Newnew Polar Bear）號在波羅的海海底拖錨，導致一條天然氣管道斷開。中方事後承認此事，但強調純屬意外。

對於俄羅斯被指也可能是幕後黑手，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫昨斥指控沒有根據，既「離譜」亦「可笑」。

芬蘭防長哈卡寧周二在布魯塞爾出席歐盟外交事務委員會會議後表示，北歐及歐盟須加強保護自身免受混合攻擊威脅，並保護海底電纜免受攻擊。

（金融時報/華爾街日報/法新社/Politico/gCaptain）

（俄軍侵烏）