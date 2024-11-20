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G20聲明提扶貧止戰乏突破 啓抗飢貧聯盟 氣候談判僵局未解

【明報專訊】20國集團（G20）峰會周一（18日）起一連兩天在巴西里約熱內盧舉行，首天發表聯合聲明，關注加沙和烏克蘭戰爭造成的苦難，並啟動「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」，幫助窮國克服飢餓和貧困危機，但在應對氣候變化上未有突破，沒提及誰就氣候融資出錢。

G20領導人試圖在美國總統當選人特朗普明年1月重返白宮之前鞏固多邊共識，他們就貿易、氣候變化和國際安全的討論，將面對特朗普上任後大改政策的挑戰。

儘管如此，G20領導人仍就不斷升級的俄烏戰爭達成了狹隘的共識，重點關注「人類苦難」及戰爭帶來的經濟影響。在聯合聲明中，G20領袖表示，他們「歡迎所有支持烏克蘭實現全面、公正及持久和平的相關建設性倡議」，並與去年峰會一樣，譴責了「威脅或使用武力尋求領土擴張」，但沒提及俄羅斯的侵略行為。俄羅斯在G20峰會前夕大規模空襲烏克蘭，歐洲外交官曾推動重新審視之前議定有關全球衝突議題的用語，但最終還是讓步。

G20聯合聲明也表達了深切關注「加沙災難性人道主義情况」，並稱應按美國提出的聯合國決議，在加沙實現永久停火，以換取哈馬斯釋放所有人質。聲明也呼籲以色列與黎巴嫩真主黨停火。

氣候政策融資者不明 NGO批踢皮球

路透社引述G20峰會談判代表稱，外交官經過周末的馬拉松式談判才最終敲定了聯合聲明，其中有關氣候政策的辯論一直持續到周日凌晨，但未取突破。各領袖在聲明僅承認需「從各種來源大幅增加氣候融資規模，從數十億美元增至數萬億美元」，但沒說明由誰提供資金。他們還提及逐步淘汰「低效的化石燃料補貼」，而非淘汰被視為造成暖化主因的化石燃料。國際非牟利組織「全球公民」創辦人謝爾德里克批評，G20將問題踢回給正在阿塞拜疆舉行的聯合國氣候峰會。

作為今屆峰會主辦國，巴西擴大了G20對貧困和飢餓問題的關注，也發起向全球超級富豪公平徵稅的討論。在聯合聲明中，G20領袖支持合作確保「對超高淨值（ultra-high-net-worth）富豪有效徵稅」的主張，但強調應「充分尊重稅收主權」。巴西總統盧拉周一在峰會公布成立「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」。該聯盟獲超過80個國家、多邊銀行和主要慈善機構支持。在聯合聲明中，領袖們歡迎以創新方式動用資金和共享知識，支持各國實施大規模計劃減少全球的飢餓和貧窮。

習談扶貧經驗 8行動撐全球發展

中國國家主席習近平周一在G20峰會，圍繞「抗擊飢餓與貧困」議題的討論時，談及中國脫貧歷程，稱中國可以成功，其他發展中國家同樣可以成功。他又宣布中國支持全球發展8項行動，包括攜手高質量共建「一帶一路」；建設好「全球南方」研究中心，繼續支持發展中國家；支持非洲發展；支持減貧和糧食安全國際合作；中國與巴西、南非、非盟共同發起「開放科學國際合作倡議」，推動全球科技創新成果更多惠及全球南方；支持G20開展造福全球南方的務實合作；落實G20「反腐敗行動計劃」；中國將擴大對最不發達國家單邊開放，給予同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。

（路透社/法新社/中新社）

（里約G20峰會）

相關字詞﹕聯合聲明 氣候融資 俄軍侵烏 以色列-哈馬斯戰爭 G20峰會 20國集團峰會

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