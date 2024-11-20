明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

司法部長獲提名人再被揭買春 特團隊：勝任人選

【明報專訊】獲美國總統當選人特朗普提名出任司法部長的蓋茨（Matt Gaetz，圖，路透社）的性醜聞愈滾愈大，繼涉與未成年少女性交，周一（18日）又被揭買春。代表兩名女證人的律師萊帕德（Joel Leppard）向美國傳媒表示，其當事人向眾議院道德委員會作證時稱，蓋茨數年前多次向她們買春，其中一名女子還表示，在佛州一場派對上目擊蓋茨與她的17歲朋友發生性關係。

美國眾議院道德委員會2021年起調查時任佛州聯邦眾議員蓋茨涉與未成年少女性交、非法使用藥物及收受不當禮物，但蓋茨上周三獲提名司法部長後辭去眾議員職務，令調查終止。美國廣播公司（ABC）引述消息人士稱，道德委員會預計周三開會商討蓋茨的調查報告，可能投票決定是否公布。蓋茨因涉及與未成年少女性交易，也被司法部調查近3年，去年才獲告知不會遭檢控。

佛州律師萊帕德周一向多家傳媒表示，他的兩名當事人曾向眾議院道德委員會作證，稱2017年夏季至2019年初，她們透過Venmo或PayPal收到蓋茨支付的性交易費用，每次約200至500美元，在這兩年多與蓋茨發生約10至15次性關係；其中一名女子提供超過100則信息，內容顯示蓋茨經常被催促付款。

萊帕德上周五告訴ABC，其當事人目擊蓋茨與未成年少女性交，他周一披露更多細節，稱其中一名當事人向道德委員會作證時表示，在2017年一次派對上，當她走到泳池區時，看到其17歲朋友與蓋茨發生性關係。萊帕德稱，據其當事人了解，蓋茨當時不知女方未成年，得悉後在女方滿18歲前沒繼續與她發生性關係。

女事主作供指目睹與少女性交

特朗普交接團隊發言人法伊弗回應有關報道說：「蓋茨將成為下一任司法部長。他是這個職位的合適人選，並將終結我們司法系統武器化情况。」法伊弗稱，這些有關蓋茨的毫無根據指控，目的是阻撓特朗普新政府上路，稱拜登政府的司法部調查蓋茨多年，並未發現他有不當行為。

此外，特朗普周一表示，提名53歲威斯康星州前聯邦眾議員、現為霍士財經新聞主持達菲（Sean Duffy）出任運輸部長，負責監督龐大的聯邦基建支出和運輸法規。達菲與防長獲提名人海格塞斯都是電視台主持人，後者為霍士新聞節目「名嘴」。 （ABC/BBC/路透社）

相關字詞﹕特朗普 性醜聞 蓋茨（Matt Gaetz） 2024美國總統大選

上 / 下一篇新聞