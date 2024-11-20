司法部長獲提名人再被揭買春 特團隊：勝任人選

美國眾議院道德委員會2021年起調查時任佛州聯邦眾議員蓋茨涉與未成年少女性交、非法使用藥物及收受不當禮物，但蓋茨上周三獲提名司法部長後辭去眾議員職務，令調查終止。美國廣播公司（ABC）引述消息人士稱，道德委員會預計周三開會商討蓋茨的調查報告，可能投票決定是否公布。蓋茨因涉及與未成年少女性交易，也被司法部調查近3年，去年才獲告知不會遭檢控。

佛州律師萊帕德周一向多家傳媒表示，他的兩名當事人曾向眾議院道德委員會作證，稱2017年夏季至2019年初，她們透過Venmo或PayPal收到蓋茨支付的性交易費用，每次約200至500美元，在這兩年多與蓋茨發生約10至15次性關係；其中一名女子提供超過100則信息，內容顯示蓋茨經常被催促付款。

萊帕德上周五告訴ABC，其當事人目擊蓋茨與未成年少女性交，他周一披露更多細節，稱其中一名當事人向道德委員會作證時表示，在2017年一次派對上，當她走到泳池區時，看到其17歲朋友與蓋茨發生性關係。萊帕德稱，據其當事人了解，蓋茨當時不知女方未成年，得悉後在女方滿18歲前沒繼續與她發生性關係。

女事主作供指目睹與少女性交

特朗普交接團隊發言人法伊弗回應有關報道說：「蓋茨將成為下一任司法部長。他是這個職位的合適人選，並將終結我們司法系統武器化情况。」法伊弗稱，這些有關蓋茨的毫無根據指控，目的是阻撓特朗普新政府上路，稱拜登政府的司法部調查蓋茨多年，並未發現他有不當行為。

此外，特朗普周一表示，提名53歲威斯康星州前聯邦眾議員、現為霍士財經新聞主持達菲（Sean Duffy）出任運輸部長，負責監督龐大的聯邦基建支出和運輸法規。達菲與防長獲提名人海格塞斯都是電視台主持人，後者為霍士新聞節目「名嘴」。 （ABC/BBC/路透社）