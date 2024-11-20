波羅的海兩電纜疑惡意截斷 芬德查黑手

勾北溪管道爆炸事件記憶

芬蘭國營網絡和電訊公司Cinia周一（18日）表示，連接芬蘭首都赫爾辛基和德國北部羅斯托克（Rostock）、長1173公里的海底通訊電纜「C-Lion1」，在香港時間周一早上10時停止運作。瑞典Telia集團旗下立陶宛公司Telia Lietuva亦表示，立陶宛和瑞典哥特蘭島（Gotland）之間一條長218公里的海底電纜，在香港時間周日傍晚4時左右亦停止服務。

Cinia行政總裁克納皮拉（Ari-Jussi Knaapila）在記者會上表示，芬蘭與德國間的電纜是在瑞典奧蘭島（Oland Island）南端附近受損，從電纜突然停止運作可推斷，電纜是被外力截斷。他指同類修復工程一般要5到15天完成。兩條電纜被截斷的位置相距約100公里。

芬蘭和德國外長發表聯合聲明，稱幾乎肯定該條芬蘭唯一一條直連接歐洲中部的電纜斷裂是由外力造成，對此「深感擔憂」。聯合聲明指出，歐洲安全不止受俄羅斯入侵烏克蘭的戰事威脅，也受「惡意行為者的『混合戰』（hybrid warfare）」威脅，但聲明並未點名哪個國家所為。他們表示正作調查，除了蓄意破壞，也有可能是船錨或拖網漁船導致。不過，德國防長佩斯托瑞斯周二表明，沒有人會相信事件純屬意外。

未排除船錨漁船意外拖斷

連接俄羅斯和德國的北溪（Nord Stream）天然氣管道2022年9月遭炸毁，起初西方指控是俄羅斯所為，但隨後調查相信事件涉及烏克蘭政府人員。去年10月，連接愛沙尼亞和芬蘭的一條海底電纜遭破壞，調查顯示是一艘中國貨輪的船錨在拖行時損壞電纜。

美國幾周前警告，他們偵測到俄國在一些重要海底電纜周圍的軍事活動增加。兩名美國官員9月向CNN稱，美國相信俄國現更有可能對這些關鍵基礎設施展開破壞行動。在美方示警前，瑞典、丹麥、挪威和芬蘭4個北歐國家的公共廣播傳媒聯合調查，於去年4月發表偵查報道，指一支疑似俄國間諜船隊在北歐水域活動，恐為破壞當地海底電纜與風力發電場計劃的一環。

（金融時報/CNN/路透社/中央社）

（俄軍侵烏）