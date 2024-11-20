北歐4國防俄 接連發「國民備戰手冊」

瑞典民防緊急應變局（MSB）周一（18日）起向全國520萬戶居民派發應變指導小冊子《如果危機或戰爭來臨》，預計兩周內完成派發。小冊子圖文並茂地指導民眾為戰爭、天災、有組織罪案、網絡或恐怖襲擊，通訊中斷、大停電等情况做維生準備，例如預早儲備瓶裝水、衛生用品和藥物，在家裏種植可食用植物，以及要盡量準備不易變壞、高蛋白質、高脂肪和罐頭食物等，並提議準備好一星期所需現金等，又教導民眾在發生空襲時如何避難。瑞典民防緊急應變局長弗里塞爾（Mikael Frisell）周一說：「安全形勢嚴峻，我們全都需要加強應對各種危機乃至戰爭的能力。」

瑞典手冊二戰以來第5版

這是第二次世界大戰以來，瑞典印刷的第5版同類冊子，厚達32頁，比第4版20頁多超過一半。新版增加了疏散貼士，教導急救、處理焦慮辦法、如何向孩子談論危機和戰爭，以及怎樣援助脆弱社群等。該國頭3版冊子分別於1943、1961和1991年發出，上次更新於2018年，添補了應對恐襲、網絡襲擊、氣候變化的建議和識別假資訊。當時瑞典因俄羅斯2014年吞併克里米亞及屢次發現俄國軍機、潛艇侵入主權領域，開始感受國安威脅。自2022年2月俄軍侵略烏克蘭，瑞典跟北歐鄰國開始更感不安。瑞典和芬蘭因而放棄持守了數十年的軍事不結盟立場，成為北約新成員。

挪威要求近俄學校增備戰課程

挪威民眾於上周已收到類似的「準備緊急事故」小冊子，建議儲備長期保質食品、應對核事故的碘片。該國政府還要求靠近俄境地區的學校由下個學年開始，增加教育青少年應對戰爭的課程。丹麥則早於6月向國民作出儲備建議，又重新檢視了地下防空洞等戰時設施。

芬蘭內政部周一也推出了新網站，教導人民為可能的戰亂衝突、大停電、嚴重缺水、通訊大亂、極端天氣、重大意外和疫情等較長期危機而未雨綢繆。網站還有介紹混合戰爭、政府和總統如何回應戰爭等內容。

（法新社/BBC/彭博社/Politico/衛報）

（俄軍侵烏）