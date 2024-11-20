「回應西方威脅」 普京簽令降核武條件 適用反擊無核國回應常規武器

俄羅斯總統網站昨天發布了普京簽署的相關文件。文件指出，俄羅斯視核武器為一種威懾手段，使用核武器是極端情况下被迫採取的措施。文件表示，該基本政策旨在將俄核力量維持在足以實行核威懾的水平，確保國家主權和領土完整得到保障，並對俄羅斯和（或）其盟友的潛在敵人形成威懾，以防發生侵略行為。

文件說：「任何軍事集團或聯盟中的國家對俄發起侵略，都將被俄方視為該軍事集團或聯盟對俄侵略；任何無核國家在有核國家參與或支持下對俄和（或）其盟國的侵略，都將被視為無核國家和有核國家對俄發起的聯合攻擊。」

根據該文件，俄在收到空天攻擊武器集中發射並越過俄邊界的可靠信息時，將考慮使用核武器的可能性。

克宮在今年9月底提出修訂2020年俄國核威懾政策法令。在2020年版本中，俄羅斯的原則是「在敵人發動核攻擊或威脅俄國國家生存的常規攻擊時」可以使用核武。

兩大修訂 毋須威脅「國家生存」

新版本主要有兩大修訂，包括列明得到核子大國支持的非擁核國家對俄羅斯及（或）其盟友的侵略，等同對俄羅斯與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克締結的整個軍事聯盟「集體安全條約組織」（CSTO）的攻擊。此外，涉及敵人的常規武器攻擊部分，則把「威脅俄國國家生存」的前設改為「對主權和（或）領土完整造成嚴重威脅」。

上述兩大修訂大大降低了俄國使用核武的門檻。換言之，烏克蘭由於背後有核武國家美國的支持，若然對俄羅斯或白俄羅斯的領土發射導彈或使用無人機攻擊，並且威脅對方主權和領土完整，就有可能遭受俄軍的核武回應。

攻擊白俄等盟友等同襲俄

俄烏戰爭自2022年2月24日爆發至今，普京多番警告美歐切勿讓烏克蘭使用到遠程精準武器攻擊俄羅斯腹地。普京此時簽署新版核威懾法令，被視為要回應西方支持下烏克蘭強化常規武器攻擊的回應。

美英傳媒周日報道，行將卸任的美國總統拜登近日決定放寬烏克蘭使用美製武器的射程限制，包括使用射程306公里的ATACMS彈道導彈系統。《衛報》亦報道，英揆施紀賢擬向烏克蘭提供射程約250公里的「暴風影」（Storm Shadow）導彈。分析認為相關決定不太可能扭轉目前戰局，主要是為阻嚇朝鮮勿再增兵助俄。

俄指烏軍動用美製遠程導彈

拜登開綠燈後，俄羅斯國防部稱烏軍於周二凌晨對毗連烏克蘭的布揚斯克州（Bryansk）發射了6枚美製ATACMS，俄軍攔截了其中5枚，毁掉了一枚。有導彈碎片撒落一處軍事設施起火，但未釀傷亡損毁。烏克蘭參謀部證實有關攻擊，但國防部未有證實使用哪一類型導彈。

歐盟國對美鬆綁決定存分歧

歐盟內對美國允許烏克蘭使用遠程武器打擊俄本土存在分歧。匈牙利外長西雅爾多對美國的授權決定表示強烈反對，稱此舉「極其危險」，可能導致緊張局勢劇烈升級，甚至引發新的世界大戰。斯洛伐克總理菲佐周一表示，認為美方的決定將導致緊張局勢前所未有地升級，使和談和結束烏克蘭危機的希望落空。德國總理朔爾茨在巴西里約熱內盧參加20國集團（G20）領導人峰會期間明確表示，德方不支持烏使用遠程武器，也不願捲入戰爭。他說：「這是我不能承擔責任的事情。」另一方面，法國表示對美烏做法持開放態度；法傳媒報道指法國、英國亦將准許烏克蘭使用巡航導彈打擊俄羅斯目標。

普京擴大使用核武規定的消息傳出，即見國際金融市場反應。投資者競相增購避險工具，德國等多國政府債券、日圓、瑞士法郎、黃金，隨之升值。

（俄羅斯衛星通訊社/BBC/CNN/彭博社/路透社）

（俄軍侵烏）