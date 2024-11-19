12天提名12閣員刷紀錄 學者質疑特班子沒審查

防長人選捲性侵案 律師：已和解

以防長獲提名人、霍士新聞「名嘴」海格塞斯（Pete Hegseth）為例，他被指控於2017年在共和黨婦女加州聯會活動後，在酒店房間性侵一名30歲女子。加州警方上周就此事完成重新調查，並沒有提出檢控。海格塞斯的代表律師帕拉托雷其後表示，海格塞斯於2020年已和女事主達成包括保密條款的金錢和解協議。帕拉托雷又表示，涉事雙方自願發生關係，稱女子上周告發事件僅為挽救自己破裂的婚姻，而海格塞斯則感到自己成為敲詐和謊言的受害人。獲特朗普起用為白宮通訊主任的張振熙周日指海格塞斯未有被控，團隊期待其防長提名獲參院通過。

（Axios/紐約時報）