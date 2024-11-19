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12天提名12閣員刷紀錄 學者質疑特班子沒審查

【明報專訊】美國政治新聞網站Axios報道，特朗普本月6日當選總統後至17日的12天內，共提名12名閣員，進度刷新近代紀錄，比起拜登政府快4倍，亦比特朗普首屆政府快3倍。拜登和奧巴馬政府分別花40多天才完成組閣，而小布殊則用上40多天。專研美國總統交接的美利堅大學商學院院長馬奇克（David Marchick）質疑，對比其他總統當選人嚴格挑選官員，特朗普或根本沒對官員人選作背景審查、研究，或事前諮詢眾議院，打破了一貫規範。

防長人選捲性侵案 律師：已和解

以防長獲提名人、霍士新聞「名嘴」海格塞斯（Pete Hegseth）為例，他被指控於2017年在共和黨婦女加州聯會活動後，在酒店房間性侵一名30歲女子。加州警方上周就此事完成重新調查，並沒有提出檢控。海格塞斯的代表律師帕拉托雷其後表示，海格塞斯於2020年已和女事主達成包括保密條款的金錢和解協議。帕拉托雷又表示，涉事雙方自願發生關係，稱女子上周告發事件僅為挽救自己破裂的婚姻，而海格塞斯則感到自己成為敲詐和謊言的受害人。獲特朗普起用為白宮通訊主任的張振熙周日指海格塞斯未有被控，團隊期待其防長提名獲參院通過。

（Axios/紐約時報）

相關字詞﹕背景審查 海格塞斯（Pete Hegseth） 特朗普

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