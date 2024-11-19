復旦學者吳心伯預測中美3走向 或達協議 或貿易戰 最壞台海開戰

吳心伯指「特朗普2.0」的美國對華政策的一大特色將在於其不可預測性，但他預期基本形勢是特朗普將在經濟、安全等領域對北京全方位施壓並構成緊張。他認為，如雙方能達成某種經濟或外交上的交易協議（deals）則可避免即時爆發衝突，指這是相對最佳情况。

指關鍵未來半年 中國須備戰

第二個情况是緊張關係觸發中美在貿易和科技發展上爆發衝突，假若正如特朗普在競選時稱，美國將對中國進口貨品開徵60%關稅，加上進一步收緊對中國大陸出口高科技產品，最終將可能令中國對美出口大跌五成至七成，但與此同時依賴中國市場的美國商界亦會受到傷害。吳警告，經貿科技衝突有可能擴大至意識形態、政治、人權等各方面糾紛，但華盛頓和北京將堅守底線，避免爆發軍事衝突以至全面戰爭。

貿易戰可延至意識形態糾紛

最後且是最壞的情况則是，特朗普放任旗下對華鷹派官員行事，觸發中美在台海或南海爆發軍事衝突。吳心伯指出特朗普首次執政後期曾放任國務卿蓬佩奧挑釁中國。蓬佩奧於2020年7月發表演說呼籲世界各國與中國民眾「改變中國共產黨的行為」；同年8月，時任美國衛生和公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）訪問台灣，在當時成為1979年以來訪台的最高級美國政府官員。

能否約束民進黨挑釁成疑問

吳心伯指出，美一貫的台海政策的核心，是通過威懾防止中國大陸利用武力解決台灣問題。他認為，如特朗普2.0能小心行事則可避免台海爆發危機，然而獲提名出任國務卿的魯比奧等友台官員會否約束台灣民進黨當局冒進挑釁北京，避免觸發危機，則成為疑問。吳相信跟中國展開軍事衝突並非特朗普本人所願，而未來實際發展仍視乎他會向屬下官員下放多少權力。

就吳心伯提出中方須為應對特朗普2.0作兩手準備，本報提問中方應怎樣跟美方談判，以達成「可讓特朗普感滿意」的交易協議，以及一旦需要戰鬥時，中方須作何準備。吳心伯表示他不想就此說得太詳細，笑稱「這正好也讓美國需要花心思作猜測」。

明報記者