COP29融資抗氣候變化阻滯 籲G20介入

200國談判一周無果

《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）的談判代表，盼於本周五峰會閉幕前打破如何向發展中國家提供應對全球暖化所需資金的僵局。近200國代表經過一周談判，周一復會仍在爭持融資金額、融資類型、哪方出錢等問題。富國想中國和波斯灣國家等高速發展國加入捐款，但遭遇阻力。作為最大捐款者的歐盟亦遇到政治和預算壓力。美國今後的參與份額亦因特朗普即將上台而成疑。

倡G20領導談判

斯蒂爾上周六致函G20領袖，直指氣候行動是全球經濟的核心事務，G20領袖的角色對COP29談判至關重要。他寫道：「氣候影響已對G20各個經濟體造成破壞，摧毁人生、打擊供應鏈和糧食價格、加劇通脹。大膽的氣候行動是G20各經濟體的基本自我保障。沒有迅速減排，G20無一經濟體能倖免於氣候驅動的經濟大屠殺。」斯蒂爾表示，潔淨能源蓬勃發展已讓一些G20成員分一杯羹，推動氣候融資可確保所有國家共享大膽氣候行動帶來的經濟增長、就業機會、更安全兼可負擔能源等好處。

周日由巴庫轉到巴西里約熱內盧準備出席G20峰會的古特雷斯，亦指出G20國家擁有巨大的經濟和外交影響力，它們必須用以解決全球最重要的問題。他說：「COP29仍有望取得成功，但是需要G20國家的領導和妥協。」

（法新社/路透社/聯合國網站）