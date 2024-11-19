俄侵烏千日攻勢猛 G20聯合聲明生變

歐洲國謀重審G20聲明字眼

施紀賢在G20峰會周一開幕前，針對烏克蘭戰事說：「在我們將要舉行G20之際，我準備以提高對烏克蘭的支持為我的首要議題，因為我們目睹了1000天的侵略、烏克蘭人所作的1000天犧牲。」他指出隨着朝鮮派兵援俄參戰，可能更加影響歐洲和印太安全。

俄羅斯近日在前線取得進展，對烏克蘭攻勢亦沒有放慢。周日（17日）凌晨在數小時之間，俄軍分別由轟炸機、戰艦、陸基系統，從不同方向發射了約120枚彈道，包括巡航導彈、彈道導彈、空氣動力彈道導彈，以及伊朗製Shaheds等90架無人機，對烏克蘭全國，包括首都基輔和頓湼茨克、利沃夫、敖德薩等地，展開了自8月以來最大規模的攻擊。襲擊導致烏克蘭最少10人罹難，而且使能源基建損毁嚴重，導致許多地方斷水斷電，無法取暖。

烏電網基建重創 促歐增援空防

烏克蘭國營電網營運商Ukrenergo宣布因大規模攻襲損毁電力設施，周一全國只能有限度供電。該國電力公司DTEK也表示其發電廠遭受今年第8次大規模攻襲，機器設備嚴重受損。其聲明指電力供應是數以百萬計人今冬所需，襲擊再次突顯烏克蘭需盟國提供更多空防系統以防範更多破壞。

鄰國戒備 波蘭指德俄通話無用

這場攻擊也引起鄰近烏克蘭的波蘭出動軍機、匈牙利進入戒備。波蘭總理圖斯克其後針對上周五德國總理朔爾茨與俄羅斯總統普京討論結束烏克蘭戰爭的通話，在社交媒體X表示：「無人靠打電話就能制止普京。昨晚的攻擊，這場戰爭中其中一次大攻襲，證明了電話外交不能代替整個西方對烏克蘭的切實支持。」

（路透社/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）