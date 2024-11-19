拜登鬆綁遠程武器攻俄 克宮斥撥火 美官員放風政策轉向 警告朝鮮勿增兵助俄

拜登政府長期以來禁止烏克蘭在俄境採用西方遠程武器，除了因為擔心戰事升級，亦認為對改變戰事作用不大，同時亦不希望影響美國這類武器的庫存。白宮去年曾表示，美國提供給烏克蘭的是一種射程較短的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），只可打擊165公里內的目標。

ATACMS射程306公里可襲俄本土

美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、路透社和法新社等周日均引述不具名消息人士報道，華府已對烏軍採用ATACMS的限制鬆綁，允許烏克蘭使用射程達306公里的ATACMS攻擊俄本土。美國政治新聞網站Axios同日報道，華府是在上周中通知烏克蘭有關決定，但只限制在俄羅斯庫爾斯克州內使用。路透社引述消息人士稱，烏克蘭已計劃在未來幾天就對俄本土發動首次遠程襲擊，但基於作戰安全考量而未有透露細節。報道引述官員和消息人士稱，這項烏克蘭要求已久的重大政策調整，是針對朝鮮近期派遣部隊助俄作戰所作的回應，而ATACMS可能首先用於對付在庫爾斯克地區的朝鮮軍隊。《紐時》引述美國官員稱，雖然他們不預期這項政策轉變會從根本上扭轉戰事發展，但美方希望此舉能向朝鮮傳達信息，阻嚇他們不再增兵。

烏克蘭總統澤連斯基在周日晚的講話中沒有證實華府是否已批准基輔使用遠程導彈深入打擊俄羅斯，但他說：「今天，許多傳媒都在說，我們已獲得採取適當行動的許可。但這種事是不會對外宣布的，攻擊不是只靠口。」白宮、美國國務院和國防部均拒絕對報道置評。

「特圈子」批拜登升級戰爭

特朗普明年1月就職美國總統後，會否扭轉拜登這項決定尚未可知。特朗普一向批評美國向烏克蘭提供巨額金援和軍援，並矢言會在上台後迅速結束俄烏戰爭。特朗普外交政策核心圈人士、前署理國家情報總監格雷內爾（Richard Grenell）在社交平台X貼文，批評拜登「在卸任前將戰爭升級」。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周一表示，希望歐盟成員國也同意容許烏克蘭用區內提供的武器深入打擊俄羅斯。德國昨表示不會向烏提供遠程導彈，但稱會向烏克蘭供應4000具有人工智能（AI）導航功能的無人機。

德：不向烏提供遠程導彈

克里姆林宮周一表示，暫時美國官方未有說法，但如果報道屬實，拜登政府的決定是火上澆油，令烏克蘭衝突惡化。官方塔斯社（TASS）引述俄羅斯國會上議院國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）說，「這是朝向第三次世界大戰非常重大一步」，莫斯科會「立即作出回應」。下議院外交事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）說，利用美國導彈深入打擊俄羅斯各地區將不可避免地造成事態嚴重升級，恐怕會導致更嚴重的後果，美國的做法將引發莫斯科作出最強硬回應。俄總統普京曾於今年9月表示，如果允許烏克蘭運用西方遠程導彈打擊俄羅斯領土，將等於西方對俄羅斯直接作戰，相關做法將會改變這場衝突的性質和規模。

俄議員警告邁向世界大戰

美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員科夫曼（Michael Kofman）說，就算美國只准烏克蘭在庫爾斯克地區使用ATACMS，也足以對俄的指揮控制和物流系統造成威脅，也會增加朝鮮參戰的成本。另一智庫大西洋理事會的非常駐高級研究員普利察斯（Alex Plitsas）則表示，美國的決定令烏克蘭在反擊時不再「綁手綁腳」，但他認為俄軍目前在戰場上已佔上風，美國的決定顯得太遲。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社/法新社/金融時報）

（俄軍侵烏）