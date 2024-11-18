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印度軍事突破 首試高超音速導彈

【明報專訊】印度上周六（16日）測試該國研發的遠程高超音速導彈首告成功。國防部長辛格（Rajnath Singh）稱這是印度的「重大里程碑」，標誌該國躋身「高超音速導彈俱樂部」。

印度周日發聲明，指國防研究及發展組織（DRDO）上周六晚於東部奧里薩邦（Odisha）的卡拉姆島試射了一枚可攜不同種類彈頭飛行超過1500公里的高超音速導彈，飛行數據顯示高度準確地擊中目標。官方聲明沒有披露該導彈和試射的詳情，惟從所發布片段可見它是使用軸數不多的移動式發射器發射。印度國防部曾聲言要研發6馬赫（音速6倍，時速約7410公里）的高超音速導彈。它2020年曾表示成功測試高超音速技術驗證飛行器（HSTDV），成為今次實驗的基石。

移動式發射器發射 詳情未披露

印度國防部長辛格在X表示，這是使印度「躋身擁有同類關鍵先進軍事技術能力的出類拔萃國家之列」的「歷史性時刻、重大成就」。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）指出，目前僅美國、中國、俄羅斯展示過擁有高超音速導彈技術，朝鮮和也門胡塞武裝對外宣稱做過測試，但未獲證實。而日本、澳洲、法國、德國也在研究中。

高超音速導彈的飛行速度達音速5倍（時速6120公里）或以上，可以低飛，且它不像彈道導彈有預定的拱形彈道，而是能夠中途被操縱改變目標，因此一般防禦系統無法偵測或攔截，有利其達成攻擊任務。

印度近年加強了與西方國家的軍事防衛合作，包括與日本、美國、澳洲3國組成「四方安全對話」（QUAD）。

（印度時報/路透社/法新社/彭博社）

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