財長人選掀爭拗 美媒：內訌升級

馬斯克上周六在X稱貝森特是「一切照舊的選擇」，他寫道：「一切照舊將驅使美國破產，所以我們需要想方設法的改革。」小羅拔甘迺迪也支持說，沒有人比盧特尼克更支持比特幣，那是「自由貨幣，美國中產對抗通脹的保值工具」。

盧特尼克現任特朗普過渡團隊聯席主席，他曾建議可用加密貨幣來交稅。貝森特則曾任特朗普的競選顧問，他對加密貨幣持懷疑態度，較受求穩人士歡迎。他上周五作為財長候選人獲特朗普接見，翌日仍逗留在海湖莊園。

彭博社引述知情人士稱財長人選遲遲未決源於內部爭拗，使特朗普本人也為內訌感到沮喪。《華爾街日報》引述知情人士說，馬斯克認為盧特尼克任財長更能與華爾街大行等金融機構合作。盧特尼克上周早前得到可能落選的消息，於是求助於馬斯克。

（路透社/彭博社/華爾街日報/Politico）