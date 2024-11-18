財長人選掀爭拗 美媒：內訌升級

【明報專訊】特朗普親信顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）上周五表示，新政府的經濟官員人選將最快於本周公布。他證實金融服務公司Cantor Fitzgerald LP行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick），以及對冲基金Key Square Group創辦人貝森特（Scott Bessent）都是可能的財長人選。惟在翌日，特朗普競選的有力支持者馬斯克和小羅拔甘迺迪在社交媒體公開支持盧特尼克任財長，同時攻擊貝森特是「一切照舊的選擇」。美國媒體Politico稱，這標誌特朗普陣營不同派系的爭鬥升級。
馬斯克上周六在X稱貝森特是「一切照舊的選擇」，他寫道：「一切照舊將驅使美國破產，所以我們需要想方設法的改革。」小羅拔甘迺迪也支持說，沒有人比盧特尼克更支持比特幣，那是「自由貨幣，美國中產對抗通脹的保值工具」。
盧特尼克現任特朗普過渡團隊聯席主席，他曾建議可用加密貨幣來交稅。貝森特則曾任特朗普的競選顧問，他對加密貨幣持懷疑態度，較受求穩人士歡迎。他上周五作為財長候選人獲特朗普接見，翌日仍逗留在海湖莊園。
彭博社引述知情人士稱財長人選遲遲未決源於內部爭拗，使特朗普本人也為內訌感到沮喪。《華爾街日報》引述知情人士說，馬斯克認為盧特尼克任財長更能與華爾街大行等金融機構合作。盧特尼克上周早前得到可能落選的消息，於是求助於馬斯克。
（路透社/彭博社/華爾街日報/Politico）