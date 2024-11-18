水力壓裂公司總裁獲提名掌美能源部

特朗普宣布提名賴特（Chris Wright）領導能源部，說他一直是「能源領域的傑出技術專家和企業家」：「他曾在核能、太陽能、地熱以及石油和天然氣領域工作。最重要的是，克里斯是幫助發起美國頁岩革命的先驅之一，這場革命推動了美國能源自立，改變了全球能源市場和地緣政治。」

賴特撐用化石燃料 否認全球暖化

賴特是科羅拉多州為石油、天然氣公司提供水力壓裂法服務的Liberty Energy公司老闆兼行政總裁，從來沒有政府行政經驗。他因為大力支持石油和天然氣、否認存在全球暖化威脅，惹起爭議而知名。他宣稱化石燃料是促進繁榮、使人脫貧的關鍵，淡化潔淨能源之重要。特朗普競選期間，他既捐款又為對方籌款。

上述提名惹來環保人士抨擊。民間組織生物多樣中心能源正義項目主任蘇珍（Jean Su）說，特朗普揀選賴特這樣的人任能源部長，顯然想把美國變成一個石油國家。

另外，特朗普上周五宣布提名北達科他州長伯格姆（Doug Burgum）任內政部長時，表示伯格姆將兼任增設國家能源委員會（Council of National Energy）主席，協助協調政府各部門全面修訂能源政策。他說：「此委員會將總管通過減省繁瑣手續、加強經濟各範疇私人投資，以及專注於創新而長期存在完全不必要的監管，邁向美國能源自主。」

特朗普在競選期間稱，氣候變化之說是一場「騙局」，揚言要推動國內化石燃料行業發展，降低引發通脹的能源價格，以及承諾摒棄美國因《巴黎協定》而許下的應對全球暖化承諾。

未來一周，特朗普預計將公布其財金官員任命提名。特朗普此前部分要職提名都令政圈驚訝和惹來爭議，包括他提名霍士新聞主持人海格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長、極右派前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）擔任司法部長。

（金融時報/彭博社）