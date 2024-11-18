明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

水力壓裂公司總裁獲提名掌美能源部

【明報專訊】美國總統當選人特朗普上周六（16日）宣布提名一名質疑全球暖化的「水力壓裂法」（fracking）服務公司的老闆擔任能源部長，標誌美國在其治下勢將擴大化石能源生產、放寬相關減排管制。

特朗普宣布提名賴特（Chris Wright）領導能源部，說他一直是「能源領域的傑出技術專家和企業家」：「他曾在核能、太陽能、地熱以及石油和天然氣領域工作。最重要的是，克里斯是幫助發起美國頁岩革命的先驅之一，這場革命推動了美國能源自立，改變了全球能源市場和地緣政治。」

賴特撐用化石燃料 否認全球暖化

賴特是科羅拉多州為石油、天然氣公司提供水力壓裂法服務的Liberty Energy公司老闆兼行政總裁，從來沒有政府行政經驗。他因為大力支持石油和天然氣、否認存在全球暖化威脅，惹起爭議而知名。他宣稱化石燃料是促進繁榮、使人脫貧的關鍵，淡化潔淨能源之重要。特朗普競選期間，他既捐款又為對方籌款。

上述提名惹來環保人士抨擊。民間組織生物多樣中心能源正義項目主任蘇珍（Jean Su）說，特朗普揀選賴特這樣的人任能源部長，顯然想把美國變成一個石油國家。

另外，特朗普上周五宣布提名北達科他州長伯格姆（Doug Burgum）任內政部長時，表示伯格姆將兼任增設國家能源委員會（Council of National Energy）主席，協助協調政府各部門全面修訂能源政策。他說：「此委員會將總管通過減省繁瑣手續、加強經濟各範疇私人投資，以及專注於創新而長期存在完全不必要的監管，邁向美國能源自主。」

特朗普在競選期間稱，氣候變化之說是一場「騙局」，揚言要推動國內化石燃料行業發展，降低引發通脹的能源價格，以及承諾摒棄美國因《巴黎協定》而許下的應對全球暖化承諾。

未來一周，特朗普預計將公布其財金官員任命提名。特朗普此前部分要職提名都令政圈驚訝和惹來爭議，包括他提名霍士新聞主持人海格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長、極右派前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）擔任司法部長。

（金融時報/彭博社）

相關字詞﹕全球暖化 化石燃料 特朗普 能源政策 美國

上 / 下一篇新聞