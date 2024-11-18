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拆局：巴西學者：列強「自己優先」 里約G20成果受限

【明報專訊】巴西聖保羅著名大學FAAP高等教育中心經濟學及國際關係副教授羅德里格斯—維埃拉（Vinicius Rodrigues Vieira）上周五（15日）於評論網站The Conversation撰文，指巴西過去一年作為二十國集團（G20）輪任主席，推動應對氣候變化等成果最終恐有限，指原因在於列強都「以自己利益為優先」，不願就全球議題協調最低限度的合作。

料華足填美缺口 需先安內

羅德里格斯—維埃拉在文章中指出，當下並非只是「美國優先」的世界，中國、俄羅斯、歐盟等大國皆分別優先尋求一己利益，令中等強國難以推動訴求。其中他預計美國在「特朗普2.0」下將再度退出《巴黎協定》，即使拜登政府即將在里約G20峰會跟巴西簽訂任何能源轉型協議，亦都將毫無效用。羅德里格斯—維埃拉又指中國正忙於應付國內經濟問題，雖然中國經濟規模仍足以填補美國一旦退出多邊合作所遺留的缺口，惟他認為北京並無意推動供應全球公共產品，為環保、對抗飢餓等作真正貢獻。歐盟則因特朗普屬意就烏戰跟俄羅斯達成共識，且尋求削減對北約歐洲成員國的支援，將迫使歐盟以及英國把更多預算用於軍費上。印度雖因持有核武和近年經濟增長迅速，而被部分國家視為大國，但仍強烈依賴化石燃料，亦沒有迹象顯示其短期內會作改變，這些都令巴西作為G20主席國，推動環保及應對氣候的成果更大可能流於表面。

羅德里格斯—維埃拉表示巴西已在多個社會議題上取得進展，包括把成立「全球對抗飢餓和貧窮聯盟」列入G20議程。他亦強調就算整體成果有限也不代表盧拉政府在外交上出錯，換轉是其他中等強國領導G20，面對大國優先顧及自身利益，也將面臨相同掣肘，因中等強國只具特定地區影響力，無法子力遍全球。

民族主義抬頭 立全球同盟缺誘因

羅德里格斯—維埃拉預期，除非列強利益出現改變，特別可能由特朗普2.0的行為所致，否則在現今民族主義日漸抬頭的時代，大國傾向單邊或跟意識形態較相近的地區盟伴作雙邊或小多邊合作，缺乏誘因支持以成立全球同盟解決飢餓和貧窮等問題。

（The Conversation）

（里約G20峰會）

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