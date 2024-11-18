里約G20峰會揭幕 特朗普陰影籠罩 推動社會共融、改革國際機構、能源轉型 違特朗普理念前景未明

巴西G20協調人利里奧（Mauricio Lyrio）日前在官網介紹，社會共融是以成立「全球對抗飢餓和貧窮聯盟」（Global Alliance Against Hunger and Poverty）作為重點活動。路透社報道，巴西期望已發展國家、非政府組織和金融機構以金錢和專業知識為全球5億人提供現金援助和建立社保系統，幫助他們脫貧，並最遲於2030年令所有國家擺脫飢餓。巴西政府表示，已有41個國家參與聯盟並認可上述目標，期望未來數月成員國數目可達到100個。

改革國際機構是峰會另一主題，將討論如何令聯合國、國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行、世界貿易組織（WTO）變得能反映當代現實，並宣揚更公平和有效率管治。能源轉型則探討推動更綠色和可持續全球經濟的策略。

全球富人稅成另一焦點

峰會的另一焦點為向全球超級富豪徵稅，大部分最富裕國家於7月的G20財長會議上已同意就開徵「公平累進稅」展開對話，徵稅對象將包括「擁極高淨資產的個人」。由法國經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）提出的方案建議向極富有個人每年徵收其總資產2%的稅款。祖克曼估算目前全球0.01%最富有的人口所繳稅的稅，平均僅佔他們財富0.3%，而新做法將每年從全球近2800名超級富豪徵得2500億美元（約1.95萬億港元）稅款後，用以打擊全球不平等，扶助主要來自非洲的嚴重負債低收入國家。惟該議題受到美國拜登政府和德國反對，預料亦將不會受到「特朗普2.0」政府歡迎。

阿根廷極右總統米萊伊日前會見特朗普後，在峰會前亦臨時「轉軚」反對超級富豪稅，料峰會將發表的《里約熱內盧首腦宣言》（下稱首腦宣言）會特別註明阿根廷不支持該部分內容。

訂具約束力工具 應對退出《巴黎協定》

此外，特朗普已表明將帶領美國再度退出《巴黎協定》。G20峰會將盡力確保全球應對氣候變化的努力得以維持及繼續進展，上周六版本的《首腦宣言》草案強調G20將通過「完全且有效地落實」《巴黎協定》來應對全球變暖，並訂明「今年底前將就抗擊塑膠污染完成談判，制訂具野心、公平、透明以及具國際法律約束力的應對工具」。分析指這為限制「特朗普2.0」的行動。

首腦宣言烏戰中東內容有分歧

俄烏戰爭及中東衝突也暗地影響峰會議程和討論，《首腦宣言》計劃加入相關段落內容。共同社上周六稱草案將明確指出「沒有和平便沒有繁榮」，但未有寫入對烏克蘭和中東人道主義危機的批評，僅表示「所有戰爭都會帶來恐懼和痛苦」。路透社指談判官員仍正努力克服各國在眾議題上的分歧。印度《商業旗幟報》同日報道，有烏克蘭盟伴憂慮巴西和中國將發表個別聯合宣言，宣揚兩國對烏克蘭危機的主張；部分歐洲國家則尋求各方妥協共識，令《首腦宣言》最終涉俄烏的內容貼近烏克蘭推動「正義和平」的表述。

巴西G20峰會和此前在秘魯舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，將是美國現總統拜登卸任前最後外訪的場合。美國國家安全顧問蘇利文上周三隨行赴秘魯途中向記者表示，拜登期望藉此行傳達美國珍視對盟友的投資的信息，並向協助應對諸多全球問題的各方致謝。

然而華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）副主任墨菲（Erin Murphy）形容拜登已形同「超級跛腳鴨」，因其繼任人特朗普會奉行的政策將跟他非常不同。

（G20網站/路透社/德國之聲/共同社/印度商業旗幟報）

（里約G20峰會）