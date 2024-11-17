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42歲華裔幕僚內定任白宮通訊總監

【明報專訊】特朗普前日（15日）再公布人事安排，起用42歲的華裔幕僚、今屆大選的競選團隊發言人史蒂文‧張（Steven Cheung，圖）任白宮通訊總監，27歲的萊維特（Karoline Leavitt）則將成為美國史上最年輕的白宮新聞秘書。

特朗普在聲明中稱讚史蒂文‧張是「值得信賴的顧問」。張在加州薩克拉門托長大，雙親為中國移民，曾任美國終極格鬥冠軍賽（UFC）公共事務傳播主管。他在過去三屆大選都是特朗普競選團隊通訊成員，經常隨行左右，護航言辭尖銳，經常攻擊批評特朗普的報道是「假新聞」，2020年也維護特朗普有關選舉舞弊的指控。在上屆特朗普政府，張曾擔任白宮通訊官員兩年。

下任白宮新聞秘書史上最年輕

萊維特同日內定出任白宮新聞秘書，她2019年才在大學畢業，在上屆特朗普政府擔任過總統撰稿員和助理新聞秘書，今年1月加入特朗普競選團隊。她認同「美國優先」和反移民理念，又將傳統傳媒記者視為「假新聞記者」。

另外，特朗普上周四提名其刑事案法律團隊成員擔任司法部高層，其中在「掩口費案」及兩宗聯邦訴訟中擔任辯護律師的布蘭奇（Todd Blanche）獲提名出任副司法部長（司法部第二號人物），其兩名私人律師博韋（Emil Bove）和索爾（John Sauer）分別獲首席助理副司法部長（相當於副司法部長首席顧問）及訟務次長（司法部第四號人物）。

（路透社/法新社/BBC）

相關字詞﹕2024美國總統大選 人事任免 萊維特（Karoline Leavitt） 白宮通訊總監 白宮新聞秘書 史蒂文‧張（Steven Cheung） 白宮 特朗普

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