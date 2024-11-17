美眾議長護航爭議提名 反對曝調查報告 指司法部長人選蓋茨為前議員 不受道德委員會管轄

參院多名共和黨人促公開 助質詢蓋茨

眾院道德委員會原定前日公開有關蓋茨的調查報告，但蓋茨上周三獲提名後立即辭去議員職位，令調查終止。約翰遜前日在國會說：「我將強烈要求道德委員會不要公開那份報告，因為這不是眾議院的做事方式。」他還計劃要求委員會主席格斯特不要應參議院司法委員會要求提供該份報告。參院司法委員會多名共和黨議員已公要求眾院道德委員會公開蓋茨的調查報告，或至少私下交予參院司法委員會，以助準備在明年確認提名聽證會質詢蓋茨。

約翰遜堅稱眾院一貫規則是「前議員不在道德委員會的管轄範疇」，公開報告會嚴重違反相關程序、傳統和規則，並開下壞先例。理論上一旦國會議員辭任，道德委員會不再有權調查或懲罰不當行為的議員，惟過去也有例子，參眾兩院的道德委員會對辭職議員發表調查報告，或與司法部及其他國會委員會分享資料。

當事人作證目擊蓋茨與未成年人性交

美國廣播公司（ABC）昨獨家報道，代表兩名女證人的律師萊帕德表示，其當事人向眾院道德委員會作證時稱目擊蓋茨與一名未成年人士性交，呼籲有關調查報告應公開。萊帕德認為，參院審議蓋茨的司法部長提名案時，有幾個問題需要回應，「如果多名可靠證人提供可構成違反嚴重刑事法行為的證據時應怎樣做？」蓋茨曾因涉及一名17歲未成年少女的性交易，被司法部調查近3年，去年才獲告知不會受到刑事檢控。

另外，特朗普提名擔任防長的霍士新聞節目主持海格塞斯也捲入性醜聞，加州警方上周四證實，海格塞斯2017年在酒店因涉性侵而被調查，但未被起訴。CNN引述消息人士報道，特朗普交接團隊對事件感震驚，內定白宮幕僚長懷爾斯上周四直接致電海格塞斯，詢問他是否還有其他可能影響提名的問題。

（華盛頓郵報/CNN/路透社）