盧拉尋求戰略平衡 巴西抬身價力恐未逮

《金融時報》形容，盧拉去年1月重掌權力後，除了積極修補與美國、中國、歐盟和非洲的關係，維持對俄羅斯和印度的邦交，還重新定義巴西的外交目標——尋求在全球氣候外交的領導地位、為其畢生奮鬥的對抗飢餓和貧窮重煥活力、透過積極不結盟和不選邊合作來推動結束戰爭。盧拉即將迎來多個表演舞台，在里約G20峰會後，巴西明年還將主辦金磚集團（BRICS）峰會和聯合國氣候大會（COP30）。

在盧拉上次執政時擔任外長的巴西總統首席外交政策顧問阿莫林表示：「這是通過全球平衡和多極格局來尋求獨立地位的外交政策。我們不想世界由任何一個國家或任何一種意識形態主導，遑論是由任何一個人（所主導）了。」

多邊結盟成本高 盧拉「遠西方」被指損利益

惟分析家警告在愈益複雜的國際大環境，走多邊結盟策略「變得更具挑戰和成本可能更為高昂」。以俄軍侵烏為例，即使巴西在聯合國投票上贊成譴責莫斯科，但盧拉未有配合西方制裁以至提出烏俄共同責任論，加上巴西對俄羅斯供應肥料和柴油的依賴，令其推動和平角色備受質疑，拜登政府更批評其說法如同「俄、中政治宣傳的鸚鵡學舌」。巴西國內保守派也批評盧拉立場「遠離西方」，背棄巴西核心價值和損害巴西利益。

與此同時，盧拉尋求加強與中國的聯繫，對中方在秘魯投資的錢凱港深有興趣，認為可跟巴西「南美一體化路線」大計相輔相成，而且配合亞洲崛起的全球經濟格局變化。彭博社引述知情人士報道，在中國跟歐美貿易面臨重重障礙之際，盧拉看到巴西的發展機會，盼借助中方「一帶一路」倡議，支持南美一體化路線等政府重點項目。惟美國對此深有戒心，拜登政府便屢促巴西三思。

巴西國力能否支撐盧拉雄心仍有疑問，該國前駐美大使巴爾博扎直言，巴西只是「普通的地區大國」，無力影響全球戰爭與和平。盧拉早前斡旋委內瑞拉政局危機受挫，有巴西學者坦言，倘若巴西連地區問題都解決不到，根本不可能領導全球南方。隨着氣候變化和多邊主義的懷疑論者特朗普回朝白宮在即，巴西實現關鍵外交政策目標的難度勢將有增無減。

（金融時報/彭博社）

（里約G20峰會）